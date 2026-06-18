Dědkova nabídka na marketingová práva? Diskuse kolem toho je, zní z APK
Je to téma, o němž se mluvilo a ještě nějakou dobu mluvit bude. Majitel pardubického Dynama Petr Dědek prostřednictvím své společnosti Relmost znovu usiluje o marketingová a vysílací práva extraligy, v nabídce na patnáctiletou spolupráci mluvil o částce 7,8 miliardy korun pro kluby a další 1,8 miliardy pro Český svaz ledního hokeje. Astronomická suma přišla znovu na přetřes na hodnotící komisi ČSLH. „V čem je problém? Co proti tomu APK má?“ tázal se před přítomnými delegáty manažer Uherského Brodu Robert Hamrla.
Minutu po čtvrteční jedenácté hodině odstartovala konference Českého svazu ledního hokeje. Tentokrát ne volební, ale hodnotící uplynulé dvouleté období a bez účasti svazového prezidenta Aloise Hadamczika. „Bohužel byl hospitalizován a včera se podrobil operaci, takže zde nemůže být, ani se připojit online,“ vysvětlil viceprezident Petr Bříza.
S dalšími zástupci dvě a půl hodiny předkládal zprávy výkonného výboru i zprávy o hospodaření, všechny projednávané body včetně změn stanov a řádů prošly hlasováním bez problémů. V části určené na dotazy delegátů zazněla prakticky jediná otázka. Manažer Uherského Brodu Robert Hamrla cílil na nabídku společnosti Relmost na vysílací a marketingová práva extraligy.
„Věřím, že vedení APK se bude zabývat nabídkou společnosti Relmost. Je naším úkolem to projednat s péčí řádného hospodáře,“ komentoval generální sekretář Českého hokeje Jan Černý.
Bříza: Je potřeba všechny nabídky vyhodnotit
Na Hamrlův dotaz se k situaci vyjádřil i Jan Tůma, viceprezident svazu a zároveň prezident Asociace profesionálních klubů. „V krátkosti se na to odpovědět nedá. Existují faktické smluvní vztahy, které mají ustanovení o opci. Ta byla ze strany APK uplatněna. Současně dala společnost Relmost nabídku. Problém je, že opce a nabídka směřují do stejného časového období,“ uvedl s tím, že postoupení marketingových práv se prodloužilo do 31. 5. 2032.
„Musíme si říct, co má přednost – platná smlouva, nebo nabídka, která se tváří, že je výrazně lepší? S Petrem Dědkem se tento týden vidím už potřetí. To dokládá, že diskuse kolem toho je. Od podání nabídky jsme to měli na výkonném výboru na každém jednání, věnují se tomu právníci svazu. Je to nabídka na 15 let, je potřeba se s tím vypořádat tak, aby to bylo se ctí a ve prospěch hnutí. Za extraligu řešíme nějaké navýšení financí. Bude potom na výkonném výboru, aby rozhodl, co je pro český hokej nejlepší. Pohledů je více,“ dodal Tůma.
Diskutovaná nabídka má přinést do českého hokeje astronomickou částku 9,6 miliardy korun od roku 2028 v průběhu patnácti let. Část peněz však byla podmíněna takovými požadavky, jako je zrušení baráže, přijetí zahraničního klubu nebo splnění požadavků na vybavenost stadionů. Když se nabídka objevila na veřejnosti, vedení APK ji kritizovalo, že nemá základní parametry, které by měla mít, a proto nelze hodnotit její věrohodnost ani reálnost uvedených částek. Vedení soutěže navíc chtělo obchodovat práva po jednotlivých balíčcích a ne jako celek, mluvilo i o možném střetu zájmů a nebylo přikloněno tomu, že by smlouva platila 15 let.
Přestože téma na první pohled v poslední době utichlo, v kuloárech se jedná dál. „Téma to je velké. Měli jsme už dvakrát poměrně důkladnou debatu na výkonném výboru. Trvali jsme na tom, aby APK tuhle nabídku projednala a zařadila na program. To zaznělo i dnes. Je potřeba všechny nabídky vyhodnotit. Je to v procesu jednání. S APK máme definovaná témata, ke kterým se postupně dostáváme. Některé věci nejdou rychle,“ doplnil za svaz Bříza.