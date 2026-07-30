Posila Sparty Sekáč: Vždycky jsem sem chtěl. Divoká léta mě stála NHL
Toulavá krev se nakonec usadí, praví klasik. „Vždycky jsem chtěl hrát za Spartu. A taky udělat úspěch, což je můj sen. To byl velký důvod, proč jsem tady skončil,“ přiznává útočník Jiří Sekáč. Host pořadu Zimák za pražský tým už nastupoval. Převážnou část kariéry však strávil v cizině. Jakmile se ve 34 letech rozhodl pro návrat, zvolil Spartu, s níž byl v kontaktu několik roků.
V rozhovoru prozradil, který další klub vstoupil do hry, proč nezakotvil v NHL nebo po svém prvním angažmá v KHL musel vracet peníze. Jiří Sekáč v Zimáku líčil, co ho přimělo k odchodu ze Švýcarska a co mu ve Spartě nejvíc připomíná staronový spoluhráč Michal Řepík.