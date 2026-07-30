Předplatné

Posila Sparty Sekáč: Vždycky jsem sem chtěl. Divoká léta mě stála NHL

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Sekáč v Zimáku: Divoká léta mě stála NHL. Do Sparty jsem vždycky chtěl, nejvíc na mě tlačí Řepa • Zdroj: isport.tv
Jiří Sekáč na sparťanském tréninku
Jiří Sekáč v české reprezentaci
Útočník Jiří Sekáč během přípravy na mistrovství světa
Jiří Sekáč na sparťanském tréninku
Jiří Sekáč v české reprezentaci
Jiří Sekáč se raduje z gólu
6
Fotogalerie
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Toulavá krev se nakonec usadí, praví klasik. „Vždycky jsem chtěl hrát za Spartu. A taky udělat úspěch, což je můj sen. To byl velký důvod, proč jsem tady skončil,“ přiznává útočník Jiří Sekáč. Host pořadu Zimák za pražský tým už nastupoval. Převážnou část kariéry však strávil v cizině. Jakmile se ve 34 letech rozhodl pro návrat, zvolil Spartu, s níž byl v kontaktu několik roků.

V rozhovoru prozradil, který další klub vstoupil do hry, proč nezakotvil v NHL nebo po svém prvním angažmá v KHL musel vracet peníze. Jiří Sekáč v Zimáku líčil, co ho přimělo k odchodu ze Švýcarska a co mu ve Spartě nejvíc připomíná staronový spoluhráč Michal Řepík.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů