Boss Zábranský řídil výhru v Jihlavě. Přišlo přes 5 tisíc lidí! Proč chyběl Erat?
Společně s mnoha odchovanci je zpátky v centru dění také on. Big boss Libor Zábranský si dal na střídačce ruce na hruď, občas podepřel bradu, prohodil slovo ke svým svěřencům a téměř jako sfinga sledoval, jak Kometa zvládla první přípravný duel. Před fantastickou návštěvou více než pěti tisíc lidí vyhrála v Jihlavě 3:0. „Na první zápas dobrý. Chyby tam byly, ale taky nasazení, obrovská obětavost. Jsem spokojený,“ shrnul kouč.
Staronový brněnský hlavní trenér obdržel podporu od slovenských střelců. Dvakrát se trefil Kristián Pospíšil, jednou blafákem Andrej Kollár. V bráně udržel nulu mladík Jan Kavan, jenž bojuje o udržení se v kádru s Alešem Stezkou a Eugenem Rabčanem. „Chytal výborně,“ řekl Libor Zábranský. Pár borců v čele s kapitánem Jakubem Flekem dostalo volno. „Někteří hráči bojují o fleka. V podstatě nikdo nemá nic jistého,“ tvrdil kouč, jenž neměl k ruce jednoho z asistentů.
Bývalý skvělý útočník Martin Erat se od týmu ve čtvrtek odpojil a vrátil se na nějakou dobu zpátky za rodinou do Ameriky. Před startem extraligy by se nicméně měl do Brna vrátit. Zase jen na určitý časový úsek. Pendlovat bude během sezony pravidelněji. „Musíme brát ohled na jeho povinnosti u dětí,“ zmínil „head coach“ loňského mistra. Dál se k tématu vyjadřovat nechtěl.
Stabilními pomocníky majitele klubu jsou Kamil Pokorný s Jiřím Horáčkem. Zábranského pozice je jasná. „Nic se nemění, já vedu utkání,“ popsal stručně. „Někdo posílá hráče na led, beky koučuje Jirka, ale rozhodovat musí jenom jeden,“ dodal.
Zápas s vítězem Maxa ligy přinesl svižné tempo, emoce na ledě i v hledišti. Ve třetí třetině zapálili fanoušci Komety ve svém sektoru pyrotechniku, což se nelíbilo jihlavským příznivcům. Štěkali po sobě i hráči, klasicky Pospíšil a také posila Richard Nedomlel. „Nedo ví, proč sem přišel. Ví to všichni hráči i trenéři. Ukázal, proč bude prospěšný pro náš tým. Jsem rád, že je na naší straně,“ poznamenal autor dvou branek směrem k obrovitému zadákovi z Třince, jenž si po utkání povídal s koučem soupeře Viktorem Ujčíkem. „Díky všem za nádhernou návštěvu. Plno Brňáků tuhle nádhernou halu ještě nevidělo,“ kochal se Zábranský zaplněnými tribunami.
Zatímco prvoligová Dukla už má zápasovou praxi v krvi, Kometa odehrála první přípravný duel. Zvládla ho velice slušně. „Věděl jsem, jak to bude vypadat. Myslím, že trenéři uvidí na videu hodně věcí, ze kterých se poučíme,“ usoudil Pospíšil, který byl v Horácké aréně vůbec poprvé. I proto se na Vysočinu těšil. „Ta hala má velkou kvalitu. Doufám, že se takových bude stavět víc a víc. Už před zápasem jsem slyšel, že přijde hodně diváků,“ těšila ho vysoká návštěva.
Slovenského reprezentanta těšilo, že se hned napoprvé střelecky prosadil. První rána propadla do Beranovy sítě šťastně, z ostrého úhlu. „Nevystřelíš, nedáš,“ okomentoval to s úsměvem. „Sešla se tu velmi dobrá parta, která si za něčím jde,“ řekl ke kádru, v němž už není jeho velký kamarád Marek Ďaloga. Chyběl mu hned první den po vstupu do kabiny. „Byl jsem hodně smutný, že už tu nebude,“ povzdechl si. „Je to jeden z mých nejlepších kamarádů i mimo led. Jsme ze stejného města, mockrát jsme se v létě potkali. Dá se říct, že jsme v takřka denním kontaktu,“ informoval útočník, jenž měl při Flekově absenci na dresu kapitánské céčko.
Z Pospíšila je lídr mužstva, který se nestará jen sám o sebe. Když se dozvěděl o příchodu finského centra Roberta Leina ze Švýcarska, vzal telefon a napsal mu uvítací zprávu. I když ho vůbec neznal. „Myslím, že je to normální. Už jsem tady něco prožil. Každému novému hráči budu nápomocný, aby se v Brně cítil jako doma,“ sdělil. „Řekli jsme si, že určitě půjdeme za stejným cílem. Bobby je super hokejista i člověk. Věřím, že bude velkým přínosem,“ dodal.