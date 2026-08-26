Liberec jako vyzyvatel Pardubic? Bílí Tygři se nebojí mluvit o titulu: Chceme být problém
Nebojí se toho, což je jedině dobře. Pod Ještědem vyhnali ze všech koutů alibistické řeči o účasti v play off s tím, že pak se uvidí. Ne, Bílí Tygři věří své práci a nezdráhají se přihlásit k odvážným chrtům, kteří míní tvrdě prohánět extraligové kolosy v čele s Pardubicemi a Spartou. A nechat je za sebou. „Mým velkým snem je zase zvednout pohár na konci sezony,“ nezůstává při zemi liberecký sportovní ředitel Michal Birner.
Na jaře se nechali zaskočit Karlovými Vary, Bílí Tygři rozjeli čtvrtfinále dvěma domácími porážkami, a i když se hbitě vrátili do série, na konci Game 7 jim zůstaly prázdné ruce ponořené do velikého zklamání. Extraligový bronz putoval na západ Čech. Jarní nehoda však možná podnítila hlad a ctižádost modrobílé šelmy.
„Věřím, že máme tým na to, abychom došli na vrchol,“ soudí kapitán Radim Šimek.
Jejich výdajovou položku pro sezonu 2026/27 zařadíte někam do středu ligového pelotonu. To nic nemění na tom, že na severu Čech to s útokem na zlato myslí vážně. Opírají se tu o tvrdou poctivou dřinu, styl hokeje a herní systémy s vychytanými detaily.
V Liberci mají vyzkoušené, že jejich pojetí na nejlepší týmy platí. Paradoxně se víc zapotí proti teoreticky slabším celkům.
„Bylo by smutné říkat, že nemáme nejvyšší ambice. Chceme být tým, který bude v extralize veliký problém pro top velké kluby,“ vyhlašuje Michal Birner. „Chceme být respektovaní celou ligou i médii,“ zaujal neobvyklým přáním.
Po svém nástupu do role šéfa hokejových operací u BTL loni v lednu zvedl morálku týmu. Povedlo se mu předání kapitánského úřadu Radimu Šimkovi v rozehrané sezoně, po ní i ne úplně snadné ukončení liberecké závislosti na kouči Filipu Pešánovi, jenž však sám potřeboval změnit vzduch.
Druhý trenér Jiří Kudrna se perfektně chopil pozice hlavního náčelníka a výsledkem byl třetí flek po základní fázi ročníku 2025/26.
Pod Ještědem mají důvod věřit, že ze zajímavého a stabilního základu vystřelí k silnému útoku na úplnou špici. „Kluci v kabině v čele s Radimem Šimkem společně s realizačním týmem Jirky Kudrny vybudovali za posledních dvanáct měsíců neskutečnou kulturu. Jsem neskutečně spokojený s tím, co se jim povedlo,“ spokojeně hlásí Michal Birner, někdejší člen zlaté liberecké party před desíti roky.
V extralize byste našli řadu protřelejších koučů, než je Jiří Kudrna, kteří by se při otázce na ambice kroutili a sázeli do placu jedno klišé za druhým. Pešánův nástupce sympaticky souzní s přímým nadřízeným. Ve stylu: Všechny respektujeme, ale nikoho se nebojíme!
Pomůže k titulu navrátilec Rychlovský?
„Není třeba chodit kolem horké kaše. Liga se zkvalitňuje, ambiciózní týmy jsou dnes všechny, my se však nebudeme za nic schovávat a tvrdit, že nechceme titul. Ano, chceme titul, chceme být v sezoně co nejlepší, prezentovat se skvělou hrou a vyhrát co nejvíc zápasů,“ vyhlašuje nekompromisně. „A i když se nám třeba nebude tolik dařit, vždy budeme hledat cestu k vítězství,“ neopomene dodat.
Na téhle cestě bude hodně sázet na Jakuba Rychlovského. Nejlepší extraligový střelec sezony 2023/24 se po dvou letech vrátil z farmy Detroitu v Grand Rapids. Asi nikoho nepřekvapí, že si pod Ještěd nepřišel hrát kuličky. „Každý tým by měl mířit na nejvyšší mety, bez toho nemá smysl sport dělat,“ říká 25letý útočník, kterého nejlepší roky kariéry teprve čekají.
Tygří soupiska zůstala pohromadě, navíc ji šperkuje právě on. Sám cítí, že liberecké know-how na Spartu či Pardubice by mohlo dál platit. „Náš hokej je postavený na výborném pohybu, máme k tomu i skvělé hráče. Rychlá hra by nás měla zdobit,“ předpokládá a pomáhá si i dvouletou zkušeností z USA.
„Dnešní hokej je především o bruslení, taková ta hokejová krása a česká vyčůranost se trochu vytrácí. Pohyb je základ a my v něm můžeme být výborní. Může to být třeba jeden z klíčů, abychom ty český giganty poráželi.“
S pohybem nemá problém ani defenzivní mazák Radim Šimek. Jemu však připadnou i klíčové úkoly v kabině, aby držela při sobě a sálalo z ní maximální odhodlání. Bez nepotřebných negativních nálad. „V jádru našeho týmu se zkušenější hráči dobře doplňují, a pokud někdo začne vystrkovat růžky, hned mu je usekneme,“ tvrdí účastník únorové olympiády.
Také proto Tygři spolu dobře fungují. „Minulá sezona byla skvělá, tým si sedl, každý hráč zapadl, vytvořili jsme skvělou partu, což bylo znát i na výkonech na ledě,“ pochvaluje si Šimek.
Umístění Liberce po titulu v roce 2016
|sezona
|po play-off
|po ZČ
|2016/17
|2.
|1.
|2017/18
|7.
|7.
|2018/19
|2.
|1.
|2019/20
|- (zrušeno)
|1.
|2020/21
|2.
|4.
|2021/22
|7.
|7.
|2022/23
|6.
|5.
|2023/24
|7.
|7.
|2024/25
|11.
|11.
|2025/26
|6.
|3.