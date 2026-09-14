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Loučí se legendy, Dědek vs. extraliga v boji o práva. Sežene Boleslav miliardy?

Tomáš Plekanec a Radim Rulík na střídačce Kladna
Šéf hokejové Mladé Boleslavi Jan Plachý
Ondřej Kaše
Ondřej Kaše v prvním zápase po návratu po zranění
Útočné eso Liberce Radan Lenc
Extraliga se chystá na potenciálně rekordní sezonu
Extraliga se chystá na potenciálně rekordní sezonu
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Zimák ŽIVĚ se vrací! A ne jen tak ledajaký. Redaktoři webu iSport si kromě klasického vysílání od 11.30 připravili i speciální bonus pro předplatitele. Tentokrát se týká boje Petra Dědka o odkup marketingových práv. Proti jeho záměru veřejně vystupuje prakticky celá extraliga včetně Jiřího Šlégra. A dojde i na Třinec, Kladno a jejich rozpočty. Mimo nadstavbovou část pak Zimák probere loučení s legendami na několika místech, budoucnost Mladé Boleslavi nebo plán na přestup Huntera Fejese z Pardubic do Zlína. Poslouchejte živě v pondělí od 11.30 nebo kdykoliv ze záznamu.

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