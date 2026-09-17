Revoluce v extralize? Chce do ní Slovan Bratislava! Vyslechneme si představu, řekl Loukota
Hokejový Slovan Bratislava se podle serveru iDNES.cz znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem českým protějškům oficiálně prezentovat na konci září.
Blížící se schůzku serveru potvrdil ředitel české extraligy Martin Loukota. „Jsme připraveni si představu Slovanu vyslechnout. V tuto chvíli ale nelze hovořit o zájmu extraligy o rozšíření o zahraničního účastníka,“ uvedl Loukota. Dodal, že o takovém kroku by soutěž musela jednat i s hokejovým svazem, protože smlouva mezi nimi jasně vymezuje počet účastníků.
Loukota připustil, že vstup slavného slovenského klubu by mohl mít pro českou extraligu sportovní i ekonomický smysl. „Rozšíření soutěže na další významný hokejový trh, větší atraktivita některých utkání, nový fanouškovský a komerční potenciál nebo zvýšení mediálního zájmu,“ vyjmenoval.
Slovan je devítinásobným slovenským mistrem, naposledy z roku 2022, a ve sbírce má také ještě jeden titul z federální éry. V minulém desetiletí působil sedm sezon v Kontinentální hokejové lize.
Zájem o připojení k české extralize měl Slovan v minulosti už několikrát. V roce 2011 tuzemské kluby vstup bratislavského klubu a dalšího zájemce Košic odmítly, znovu se pak možným vstupem Slovanu vedení české extraligy zabývalo v roce 2015.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2
Mountfield
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|2:0
|3
|4
Kladno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|3
|5
Litvínov
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|6
M. Boleslav
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|7
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|0
|2:1
|2
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|1
|0
|2:3
|1
|9
Liberec
|1
|0
|0
|1
|0
|1:2
|1
|10
Vítkovice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:4
|0
|11
Brno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|12
Pardubice
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|13
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|14
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
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