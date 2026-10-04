V prodloužení s prázdnou bránou. Hradci vyšel risk, Vítkovice sekl už potřinácté v řadě
Strašák jménem Hradec Králové budí v Ostravě ze spaní. Od památného semifinále z roku 2023 hledají vítkovičtí hokejisté recept na Mountfield v řádné hrací době marně, což platí dál. Ridera na východě Čech vedla už o dva góly, jenže nakonec padla 2:3 v prodloužení. „Hradec se nám dařilo držet dál od toho, co rádi hrají. Bohužel ve druhé třetině jim dalo život pár dobrých rozhodnutí,“ hodnotil kouč Vítkovic Yorick Treille.
Poslední výhru Vítkovic (nájezdovou) nad Mountfieldem z ledna 2024 pamatuje z modrobílého tábora jen Marek Kalus. Nic to ale nemění na faktu, že Ostravané padli s východočeským soupeřem už potřinácté za sebou.
„Nějaká slova o tom padla, ale my se snažíme soustředit na každý zápas. Chceme přinášet výhry a je úplně jedno proti komu. Takže v kabině to padlo, ale nekoukali jsme na to a nekladli jsme na to nějaký velký důraz,“ líčil vítkovický mladík Šimon Fasner, jenž kvůli zranění jmenovce Stránského naskočil ve druhé formaci s Davidem Ciencialou a Markem Hrivíkem.
„V hlavách jsme tu sérii asi neměli. Každý tým je dobrý a my jdeme do každého utkání na sto procent. Nedíváme se, jestli jsme je desetkrát nebo dvacetkrát porazili. Každý zápas je jiný. Když nám to ale proti nim tak půjde, bude to super,“ popisoval Aleš Jergl, autor vítězného gólu.
Mountfield začal šlapat od poloviny zápasu
Jak bývá ve vzájemných zápasech s Vítkovicemi zvykem, najednou byli královehradečtí hokejisté všude rychleji. Vyplynuly z toho góly Radovana Pavlíka a Alexe Tamášiho. „V první třetině nám nešly nohy, Vítkovice byly lepší. Něco jsme si k tomu řekli a od druhé třetiny si myslím, že jsme začali pracovat mnohem lépe. Dokázali jsme se udržet na puku. Strašně nám pomohl gól na 1:2 tím, že jsme neodešli z druhé třetiny za stavu 0:2. To by se ve třetí třetině těžko srovnávalo nebo otáčelo,“ měl jasno asistent domácích Petr Koukal.
Následné prodloužení rozsekl zmíněný Jergl. Nejprve vybojoval na Ciencialovi faul, po němž sudí signalizovali trestné střílení. Původní verdikt ale nakonec upravili, vítkovický útočník zamířil na trestnou a Hradec pokračoval přesilovkou.
Rovnou po oddechovém čase domácí zariskovali, brankář Stanislav Škorvánek se posadil na střídačku. S odkrytou brankou šel Mountfield do výhody pěti proti třem. „Myslím, že se ani nepřemýšlelo, jestli brankář zůstane, nebo nezůstane,“ uvedl Jergl. „Na střídačce panovala shoda. Hrát čtyři na tři je sice fajn, ale taková výhoda to není. Čtyři na tři se sehrává hůř, jeden hráč navíc tam znát je. Jsem rád, že jsme to tam dokázali dotlačit a nedostali gól,“ liboval si Koukal.