Hyka o Spartě: Nervozita v kabině nebyla. Proč si sám vyžádal výměnu?
Po devíti letech na sebe znovu oblékl zelený dres a vyjel do tréninku s novými spoluhráči. Tomáš Hyka se po výměně ze Sparty v úterý zapojil do přípravy Mladé Boleslavi a před novináři nešetřil úsměvy. Zklamání z konce v předchozím angažmá byste na první pohled hledali marně. „Už jsem o tom slyšel pár týdnů, jen se čekalo na nějaké finální věci. Už jsem to i pushoval ze své strany, aby to dopadlo,“ prozradil zkušený útočník, s nímž počítají u Bruslařů do klíčové role.
Ještě v neděli hrál za Spartu šlágr v Pardubicích, o den později už se stěhoval. Pro Tomáše Hyku šlo o speciální návrat. V Mladé Boleslavi se narodil, hokejově vyrostl a vykročil na cestu do NHL. „Boleslav vnímám jako klub, který mě vychoval pro dospělý hokej. Jsem za to rád a chci jim to vrátit zpátky. To je důvod, proč jsem se vrátil,“ prohlásil třiatřicetiletý forvard po prvním tréninku.
Jak probíhaly poslední dny? Ještě v neděli jste hrál za Spartu, v zákulisí se mluvilo o tom, že výměna se upekla poměrně rychle.
„Upřímně, už jsem o tom slyšel pár týdnů, jen se čekalo na nějaké finální věci. Už jsem to i pushoval ze své strany, aby to dopadlo. Výměnu jsem si i trošku vyžádal sám. Jsem rád, že to dopadlo.“
Takže s vámi vedení klubu komunikovalo o probíhajících jednáních?
„V klubu se o tom se mnou nikdo nebavil, spíš jsme řešili s agentem, že vytíženost není taková, jak bych si představoval, a do budoucna se to úplně měnit nebude. Mají jiné plány, což respektuju. Ale jsem rád, že jsem mohl dostat šanci tady.“
Nedostal jsem tolik prostoru
Ze Sparty jste odešel po pouhých osmi zápasech. Je zatím sezona velké zklamání?
„Samozřejmě, čekal jsem od ní víc. Všichni toho ode mě očekávali víc. Ale nedostal jsem tolik prostoru, kolik bych chtěl. Proto jsem se rozhodl, že herní vytíženost a svoje kvality chci zúročit někde jinde. Jsem rád, že mi Boleslav dala možnost, doufám, že to tady předvedu.“
Na sítích jste vy i další hráči schytávali kritiku fanoušků. Vnímal jste to?
„Víme, jak dokáže český národ kohokoliv pěkně zpucnout za to, že nedává góly. Ale je to těžké, když člověk hraje deset minut, není v tempu. Snažil jsem se týmu dávat to, co jsem si představoval. A z vlastní vůle jsem chtěl jít za větším herním vytížením. Bylo mi i řečeno, že ho tady budu mít. Jsem za to rád.“
Je Sparta skutečně tak specifická tlakem na výsledky? Pokud v této sezoně neuspěje, bude dvacet let bez titulu. Přitom se nic jiného nebere jako úspěch.
„Samozřejmě, je to Sparta. Ale tlak je všude, je i tady. Sparta je jeden z nejlepších týmů v celé extralize, má obrovskou historii. Tlak je tam vždycky obrovský na všechny. Bere se jenom úspěch. Nevyhrálo se skoro dvacet let, já v ní byl tři roky, takže můžu říkat, že sedmnáct ostatních let není moje chyba. Tlak je ale vždycky obrovský a vždycky bude. Hráči to tak musí brát, když do Sparty jdou. Pro někoho to je, pro někoho ne.“
Boleslavák za Boleslaváka
Bylo cítit i v kabině, že start není ideální? Propsala se nervozita, určitá panika?
„To ani ne. Určitě jsme nehráli, co jsme si představovali. Ale sezona je furt dlouhá, člověk to může zlomit pár zápasy. Je to o malých věcech, hlavně na začátku sezony o bojovnosti. Všichni mají sílu, hrají stejný hokej. O ničem jiném to není.“
Věděl jste, že vás vymění právě za Vojtěcha Hradce? Znáte se spolu?
„Nějak se známe, ale vůbec jsem nevěděl, že to bude on. Do poslední chvíle se mluvilo o tom, že bude výměna, ale nevěděl jsem za koho. Dozvěděl jsem se až po zápase, že to bude za Hradyho. Je specifické, že to je Boleslavák za Boleslaváka.“
Definitivní podobu trejdu jste se tedy dozvěděl v neděli po utkání v Pardubicích?
„Bylo mi řečeno po zápase v Pardubicích oficiálně, že dochází k výměně a je dokončená. V tu chvíli bylo stoprocentní, že to dopadlo.“
Mám před sebou ještě pár let
Budete se ohlížet za působením ve Spartě v dobrém?
„Jsem rád, že jsem dostal možnost na Spartě být a zahrát si se skvělými spoluhráči. Zase okusit jinou organizaci. Strašně moc jim za to děkuju. Mohl jsem hrát v nejlepší hale v České republice, za to jsem taky rád. Zase mi to něco dalo, něco si z toho vezmu. Zase mě to určitě posune dál a doufám, že to budu moct zúročit tady.“
V Mladé Boleslavi budete mít větší roli, trenér mluvil o přesilovkách, očekávání bodů. Věříte, že to naplníte?
„Víme, že liga vůbec není jednoduchá, furt je začátek sezony. Viděl jsem pár zápasů a kluci hráli dobře, jen nedokázali dokončit dobře rozehraný zápas. Učíme se, věřím, že přijde zlom, přinesu energii, hravost a jednoduchost do týmu. A hlavně, že pomůžu týmu vyhrávat.“
Je nové angažmá i další motivací?
„Jo, pro mě to je motivace. Každý rok je pro mě motivace, každý rok se chci zlepšovat a tenhle rok to není jiné. Furt je mi 33 let, mám před sebou ještě pár dobrých let. Chci hrát, chci vítězit a být pro tým co nejvíc prospěšný. Na Spartě jsem tu možnost neměl, teď to chci zúročit tady.“
Očima trenéra Mladé Boleslavi Petra Hakena
Rozhodnout se bylo těžké
„Věříme, že Tomáš je náš gamechanger, který nám pomůže, abychom si sáhli na nějaké body. Vždycky nám v zápasech něco malinko chybí. Tím na něj nechci vytvářet žádný tlak, jsme rádi, že je tady. Věříme, že to bude určitá změna. Počítáme s ním na velké vytížení ve hře pět na pět, v přesilové hře. Je výborný bruslař, umí dávat góly a pro nás je důležité, že má vztah k Mladé Boleslavi. Zkušenostmi, tím, co má za sebou, je schopný reagovat i v těžších situacích. Teď to potvrdil. Neměl jednoduchou pozici, ať už na konci v Pardubicích, nebo na Spartě. A ukázal, že je schopný odehrát úplně cokoliv. Vyměnit zrovna Vojtu Hradce pro mě osobně jednoduché nebylo. Vnímám ho od sedmé nebo osmé třídy, kdy jsem se vrátil zpátky. Beru to tak, že i pro něj to možná bude určitý impuls, aby zase udělal další krok. Poslední sezona pro něj nebyla dobrá, nebyla dobrá pro nikoho tady. Věříme, že to pomůže oběma hráčům. Museli jsme se rozhodnout a bylo to těžké.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|5
Č. Budějovice
|8
|4
|0
|1
|3
|22:24
|13
|6
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|7
Plzeň
|8
|2
|2
|1
|3
|19:20
|11
|8
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|9
Sparta
|8
|3
|0
|1
|4
|25:24
|10
|10
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|11
Brno
|7
|2
|1
|0
|4
|20:23
|8
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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