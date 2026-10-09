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ONLINE: Třinec - Hradec. Prodlouží Oceláři rekord? Dynamo na ledě Vítkovic, Vary v Liberci

Nadšení hokejisté Třince
Nadšení hokejisté TřinceZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté vedoucího Třince v pátečním 9. extraligovém kole usilují o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezony. Soupeřem Ocelářů na cestě za devátým tříbodovým triumfem je Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácejí jen tři body, jsou v akci na ledě Vítkovic. Sérii pěti porážek touží ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. Všechna utkání extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec8800040:1624
2Pardubice9700239:2521
3K. Vary7500219:1015
4Plzeň9321323:2114
5Mountfield8320323:2013
6Č. Budějovice9401423:2813
7Kladno8222224:2612
8Sparta9302428:2811
9Liberec8302321:2511
10Brno8220424:2610
11Litvínov8211420:259
12Vítkovice7201419:267
13M. Boleslav8111518:316
14Olomouc8110616:305
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