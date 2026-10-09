ONLINE: Třinec - Hradec. Prodlouží Oceláři rekord? Dynamo na ledě Vítkovic, Vary v Liberci
Hokejisté vedoucího Třince v pátečním 9. extraligovém kole usilují o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezony. Soupeřem Ocelářů na cestě za devátým tříbodovým triumfem je Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas navíc a ztrácejí jen tři body, jsou v akci na ledě Vítkovic. Sérii pěti porážek touží ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. Všechna utkání extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|8
|8
|0
|0
|0
|40:16
|24
|2
Pardubice
|9
|7
|0
|0
|2
|39:25
|21
|3
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|19:10
|15
|4
Plzeň
|9
|3
|2
|1
|3
|23:21
|14
|5
Mountfield
|8
|3
|2
|0
|3
|23:20
|13
|6
Č. Budějovice
|9
|4
|0
|1
|4
|23:28
|13
|7
Kladno
|8
|2
|2
|2
|2
|24:26
|12
|8
Sparta
|9
|3
|0
|2
|4
|28:28
|11
|9
Liberec
|8
|3
|0
|2
|3
|21:25
|11
|10
Brno
|8
|2
|2
|0
|4
|24:26
|10
|11
Litvínov
|8
|2
|1
|1
|4
|20:25
|9
|12
Vítkovice
|7
|2
|0
|1
|4
|19:26
|7
|13
M. Boleslav
|8
|1
|1
|1
|5
|18:31
|6
|14
Olomouc
|8
|1
|1
|0
|6
|16:30
|5
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