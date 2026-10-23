Nula pro Litvínov téměř po roce. Kämpf udeřil z akce, na kterou se Plzeň chystala
Bitva Litvínova s Plzní byla skoupá na šance a dlouho i na góly. Rozčísl ji gól z brejku. David Kämpf využil precizně provedený protiútok, který rozjel z vlastního pásma s Ondřejem Kašem. Za útočnou modrou si vyměnil puk se Stanislavem Svozilem a pálil do odkryté branky. Šestým zásahem v sezoně udeřil centr elitního útoku Vervy 32 sekund po zahájení třetí části. Chemici zvítězili 2:0, za čtyři minuty přidal Tomáš Urban další trefu.
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„Vyrovnaný zápas. Rozhodl ho jediný gól přesně ze situace, na kterou jsme se připravovali a nezvládli jsme ji. Špatně jsme si rozebrali hráče. Oni si to dobře nahráli a vyšachovali nás do prázdné brány. Pak jsme dostali druhý gól. Tlačili jsme, měli šance, ale žádné vyložené,“ shrnul plzeňský asistent Václav Pletka.
„První gól rozhodl. S tím jsme i šli do třetí třetiny, že kdo dá první branku, bude mít velkou šanci vyhrát zápas. Měli jsme čtyři přesilovky, které jsme nevyužili, ale zvládli jsme to. Tomek potom zavřel vrata, jak se říká a mužstvo podržel,“ přidal se litvínovský protějšek Ivan Švarný.
První nula po téměř roce
Uzdravený Matej Tomek chytal po návratu za Chezu v této sezoně druhý zápas po sobě. Pokryl 32 střel a Verva znovu vyhrála. V předchozím duelu inkasovala doma od Karlových Varů jednou. Z duelu s Plzní vyšla s nulou. První téměř po roce, když nepočítáme baráž. Loni 28. října zdolala s čistým kontem Olomouc.
„Je výborný a doufám, že mu to vydrží co nejdéle,“ chválil Tomka střelec druhého gólu Urban. „První část byla ještě taková nijaká, druhá lepší a třetí z naší strany výborná. Trenéři nás nabádali, ať dáváme pozor na třetího hráče nahoře. To jsme dodržovali a z toho jsme vlastně dali i góly,“ líčil.
Svozil pomáhá
Urban skóroval poprvé v sezoně. „Myslel jsem, že to přijde dřív, ale jsem rád. Po druhé třetině jsme si říkali, že musíme hru hlavně zjednodušit a vystřelit taky na bránu. Nějak jsme to tam urubali a byl z toho gól. Z toho svého si vybavuju, že jsme dostali shozený puk za bránu. Jel tam Martin Havelka a já už věděl, že to bude nahrávat na zadní tyč. Byl to hlavně jeho gól,“ pokračoval Urban, který nedlouho poté nabíjel Tomáši Jurčíkovi. Ten však promáchl.
Nicméně k vítězství přispěli i hráči, od nichž by se to tolik nečekalo. Litvínov nevyužil čtyři přesilovky, ale nenabídl Plzni jediné oslabení. Dobrá zpráva byla, že hra v pěti funguje.
A že pomohl i obránce Svozil. Pod Krušnými horami takového beka potřebovali. Dali mu důvěru a šanci se znovu nastartovat. A on to vrací. „K výhrám nám pomáhá pracovitost. Každou třetinu jsme se zlepšovali, ve třetí jsme to završili, dali jsme první gól a pak už jsme to takticky zvládli,“ dodal Tomáš Urban.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|8
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|9
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|10
Sparta
|13
|5
|0
|2
|6
|35:33
|17
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|13
|2
|1
|0
|10
|23:47
|8
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