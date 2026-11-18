ONLINE: Třinec - Olomouc. Lídr extraligy hostí posledního, Kometa hraje v Hradci
Hokejisté Třince si ve středeční předehrávce 21. kola extraligy mohou upevnit vedení v soutěži. Oceláři hostí na svém ledě poslední Olomouc. V Hradci Králové se naopak dohrává 16. kolo, ve kterém domácí Mountfield vyzve svého tabulkového souseda - Kometu Brno. Obě utkání extraligy sledujte ONLINE na webu iSport.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|15
|1
|1
|2
|76:42
|48
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|19
|10
|0
|2
|7
|51:51
|32
|5
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|6
K. Vary
|18
|8
|2
|0
|8
|42:36
|28
|7
Sparta
|19
|8
|1
|2
|8
|49:44
|28
|8
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|9
Mountfield
|18
|7
|2
|2
|7
|47:45
|27
|10
Brno
|17
|5
|3
|3
|6
|45:49
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|18
|4
|2
|2
|10
|41:56
|18
|14
Olomouc
|19
|3
|1
|4
|11
|35:60
|15
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