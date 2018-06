Voráček splnil slib. Nadaci po rekordní sezoně věnoval dva miliony

Když se s členy eReS týmu loučil loni v létě, pronesl: „Za rok získám bodů víc. Slibuju.“ A splnil to. Hokejový útočník Jakub Voráček v NHL nastřádal 88 bodů (85 v základní části, 3 v play off), takže na konto svojí nadace poukázal 88 tisíc dolarů, v přepočtu asi dva miliony korun. „Jsem rád, že se mi to podařilo,“ uvedl nejproduktivnější český hráč v zámoří na nedávném setkání členů eReS týmu, tedy lidí, kteří se aktivně zajímají o pomoc lidem s roztroušenou sklerózou.