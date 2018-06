Hlinka jako Beatles! Po legendě pojmenovali planetku mezi Jupiterem a Marsem

Hokejový svaz původně navrhoval nazvat planetku po Ivanu Hlinkovi v červenci 2016. „Všechno jsme chtěli stihnout ke dvacátému výročí olympiády v Naganu. Schvalovací proces Mezinárodní astronomické unie má však pevná pravidla a určitou dobu trvá,“ uvedl prezident ČSLH Tomáš Král. Celý proces skončil v minulých dnech, oficiální pojmenování vstoupilo v platnost 29. května, kdy bylo zveřejněno v cirkuláři Minor Planet Center IAU.

Z vynikajících českých sportovců se této pocty dočkali Josef Bican, Věra Čáslavská, Emil Zátopek, Jan Železný a Dominik Hašek. Po nich se dočkal taky člen Síně slávy českého i mezinárodního hokeje Ivan Hlinka. Trojnásobný mistr světa z let 1972, 1976 a 1977, medailista z olympijských her a finalista prvního ročníku Kanadského poháru 1976 jako trenér dovedl českou reprezentaci mimo jiné k triumfu na zimních hrách v Naganu 1998 a ke zlatým medailím na šampionátu v Norsku o rok později.

„Mám obrovskou radost, že se to podařilo. Že jsme Ivana Hlinku z toho pomyslného nebe dostali na opravdové. Je to hodně symbolické. Kdo jiný, než on by se takové pocty měl dočkat Jsme velmi rádi, že proces pojmenování planetky skončil úspěšně. Ivan Hlinka je jednou z největších legend českého hokeje. Myslím, že je úžasná věc, že se nám povedlo tímto způsobem vzdát hold famóznímu hráči, trenérovi a také člověku české a československé hokejové historie,“ řekl Tomáš Král.

Planetka 39802, jež dostala název IVANHLINKA, vznikla při rozpadu většího tělesa. Její oběžná doba je 3,22 roku. Objevena byla 29. října 1997 z hvězdárny v Ondřejově. „Dostali jsme Ivana Hlinku z pomyslného nebe na to opravdové. Teď už je v podstatě nesmrtelný. Moc takových není, kteří by lítali v kosmu, i když se na něj asi nepodíváme, protože lítá daleko,“ doplnil Král.

Ze slavných osobností české historie, vědy a kultury mají své planetky třeba T.G. Masaryk, Jan Hus, Jan Palach a Jan Zajíc, stavitel Petr Parléř, hudební skladatelé Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, pěvkyně Emma Destinová a Dagmar Pecková, Karel Kryl, režisér Miloš Forman, výtvarník Jiří Trnka, chemik Jaroslav Heyrovský nebo kosmonaut Vladimír Remek.