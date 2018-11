Fasel skončí v roce 2020 v čele Mezinárodní hokejové federace

"S definitivní platností jsem se rozhodl, že už do toho nepůjdu a o setrvání ve funkci se nebudu ucházet. Za dva roky mi bude 70 let. A myslím, že to je ten správný čas skončit," uvedl Fasel pro ruskou agenturu TASS.

Rodák z Fribourgu, který je civilním povoláním zubař, působil jako hráč v letech 1960 až 1972 v týmu Fribourg-Gottéron, ale už ve 22 letech se dal na dráhu sudího. Rozhodoval dalších deset let a v roce 1982 se stal šéfem rozhodčích ve Švýcarsku.

Tři roky nato už vládl z pozice prezidenta celému švýcarskému hokeji. V červnu 1994 byl zvolen šéfem IIHF a stal se nástupcem Günthera Sabetzkiho. Od roku 1995 je členem Mezinárodního olympijského výboru, a to jako vůbec první zástupce ledního hokeje v historii.

Významným milníkem Faselovy éry byla dohoda s NHL o startu hráčů z nejlepší ligy světa pod pěti kruhy v Naganu 1998, kde dosáhl poprvé v historii na olympijské zlato český tým.

Fasela čeká již brzy cesta do České republiky. Přijal pozvání do Prahy na úvodní utkání českých hokejistů v turnaji Karjala, v němž vyzvou ve čtvrtek 8. listopadu Švédsko. Zápas je součástí oslav 110. výročí organizovaného hokeje v tuzemsku.

Vedle Fasela dorazí do české metropole také šéf ruského hokeje a bývalý legendární brankář Vladislav Treťjak, který je rovněž členem IIHF.

Za možného Faselova nástupce ve funkci prezidenta IIHF je považován šéf německého hokeje Franz Reindl.