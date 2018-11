Krev za lístky! Sparta pořádá dvanáctý ročník dárcovské akce

Loni bylo během měsíce ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze v průběhu akce vybráno 227 litrů krve. Letos by číslo mohlo být ještě vyšší. Kromě darování této životně důležité tekutiny Sparty propaguje také vstup do registru dárců krvetvorných buněk (kostní dřeně). „Přihlásit se do registru člověka nic nestojí, jen pár minut jeho času, a může tím zachránit lidský život,“ říká koordinátorka projektu Gabriela Hošková.

Sparta letos v rámci tradiční akce „Sparťanská krev“ zorganizuje několik společných darování. Od 1. do 23. listopadu bude ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze probíhat darování krve pro veřejnost. Každý dárce pak obdrží voucher na dvě vstupenky na zápas s Třincem, který se bude konat 25. listopadu v O2 areně.

Nepůjde o nárazovou událost. Kampaň poběží od začátku listopadu do konce února, aby se vybralo co nejvíce krve a mohlo zase zaregistrovat co nejvíce zájemců k dárcovství kostní dřeně.

Darování s účastí fanoušků je pak naplánováno na 20. listopadu od 8.00 hodin v pražské Tipsport aréně, kde nebudou chybět zástupci hokejové Sparty. Kapacita na toto darování již však byla po jediném dni zcela naplněna.

Letos se do akce zapojí i další sparťanské kluby. Kromě ragbistů či futsalistů se letos nechají napíchnout i fotbalisté.

„Propagace dárcovství krve je stále malá a je potřeba, aby byla zaměřená hlavně na mladé lidi. V tom nám Sparta velmi pomáhá, protože se jí daří oslovit širokou veřejnost. Sparťanskou krev vnímáme velmi pozitivně,“ těší Mgr. Ilonu Drdovou, vrchní sestru Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která spolu s Českým registrem dárců krvetvorných buněk se Spartou na tomto projektu spolupracuje.