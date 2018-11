Říha a bolavé téma o mladých! Ulevíme si, když můžeme, tvrdí Čaloun

Ruský útočník Kirill Kaprizov je aktuálně nejproduktivnějším mladým hráčem do 22 let v Evropě, v únoru vítězným gólem vystřelil zlaté medaile na olympiádě v Pchjongčchangu • Michal Beránek (Sport)

Hradecký útočník Radovan Pavlík je aktuálně nejproduktivnějším hráčem do 22 let v české extralize, jako jeden z mála mladých dostal pozvánku i do reprezentace • Barbora Reichová (Sport)

Hned při první nominaci rozjel trenér Miloš Říha velkou diskuzi: mladí musí přidat! Narazil na roky pálivé téma. Tedy? Český hokej má problém vychovávat hráče tak, aby mohli hned vletět do extraligy. Trvá jim to, musí se adaptovat. Fini i Švédi tenhle proces zvládnou hladce a českým hráčům uletí. Ve Skandinávii hokejista dominuje už kolem dvacátého roku, chodí na přesilovky. V extralize se taková věc rovná zázraku. Co na problematiku říkají televizní expert David Pospíšil, trenér Třince a reprezentace do 20 let Václav Varaďa a v obsáhlém rozhovoru Jan Čaloun, který trénuje mládež v Ústí nad Labem? Dozvíte se to v placené části článku.