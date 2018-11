Pavle, díky! Kolařík se loučil, zářili i Poborský, Šmicer nebo Kuka

„Chtěl bych všem moc poděkovat. Užil jsem si to. Věřím, že i fanoušci,“ říkal dojatý Kolařík. Zaplněný stařičký stadion, který je v posledních letech zvyklý na prvoligové souboje, přivítal opravdové osobnosti. Dokonce i fotbalové ikony. Zahráli si Karel Poborský, Jiří Novotný, Horst Siegl, Vladimír Šmicer nebo Jaroslav Šilhavý, současný kouč fotbalové reprezentace.

„Byla tady nádherná atmosféra. Je skvělé, že lidi přišli takhle podpořit Pavla,“ říkal na adresu někdejšího obránce, prototypa dříče a srdcaře, i někdejší fotbalový kanonýr Pavel Kuka. Včera si splnil sen, při regulérním hokejovém zápase si zachytal jako brankář! „Musím říct, že to bylo o dost jiné než na rybníku,“ pousmál se.

Nechyběl ani Vladimír Šmicer, vítěz fotbalové Ligy mistrů. Odpoledne byl ještě v České Třebové, aby se podíval na syna, jak se mu daří v dresu Admiry, potom už spěchal do Edenu. Na hokej. Ani on nechtěl chybět u netradiční podívané. Fanoušci si užívali, obdivovali hlavně to, že si v hokeji zdatně vedli právě fotbalisté.

„Podívej, to je Poborák! Hraje suprově!“ říkal v hledišti jeden ze slávistů, který musel uznat kvality muže, jenž si během kariéry zahrál za Slavii i za Spartu. V Edenu bylo vidět i to, jak právě Poborský pálil na Kuku. Nevídaný hokejový souboj fotbalových osobností.

„No konečně pořádný gólman!“ přivítal Kuku před zápasem i hokejový útočník Roman Červenka. Nechyběli ani „klasické“ hokejové hvězdy jako Jaroslav Bednář, Jaroslav Hlinka, Petr Ton nebo Viktor Ujčík.

Pavel Kolařík měl hvězdnou rozlučku. Až po utkání těžko hledal slova.