Legendární útočník Klíma: Obrací se to k dobrému, Říha může udělat medaili

Petr Klíma si v NHL zahrál za Detroit, Edmonton, Tampu Bay, Pittsburgh i Los Angeles. Kvůli bohaté zámořské kariéře se v reprezentačním dresu mockrát neobjevil, účastnil se ale Kanadského poháru v roce 1984. „V dnešní době se vše obrací k dobrému. Hráči si uvědomují, co znamenají pro vlast a snaží se být příkladem pro mladé," prozradil vítěz Stanley Cupu ze sezony 1989/90.

„Kritika byla, je a bude. Musí být. Tím se společnost posouvá dopředu, kritika je vždy dobrá," pokračoval legendární forvard a narážel na situaci kolem současného národního týmu. „Myslím si, že to Miloš Říha vezme do svých rukou a národní tým udělá nějakou medaili," dodal.

To Jiří Holeček příležitost působit za mořem neměl. I když nabídku na angažmá dostal. „Na prvním ročníku Kanadském poháru mi Bobby Hull řekl, abych hrál u něj v Chicagu. Chtěl, abych už za mořem zůstal a neletěl zpátky," vzpomínal bývalý brankář. „Odpověděl jsem, že mám rodinu. Že to prostě nejde. Teď to mají kluci jednodušší a já jim to přeju," uzavřel. Více si poslechněte ve videu TV iSport.