Kulisa hokejového výročí: dresy pokřtil potlesk i pískot, Čechům přál i Gretzky

Když už se musí oslavit jubileum českého hokeje, tak jedině velkolepě. Český svaz ledního hokeje si dal velkou práci na tom, aby se 110. výročí náležitě oslavilo. Doprovodný program, který připomněl velké momenty české hokejové historie, diváky vtáhl.

První krůčky, premiérový titul mistrů světa, domácí šampionáty, Nagano, či zlatý hattrick…. Každému Čechovi v pražské Tipsport areně musel v ten moment běhat mráz po zádech. „Mně tedy rozhodně běhal. Lidé byli naprosto skvělí. V těchto chvílích musí být člověk hrdý na to, že je Čech,“ rozplýval se gólman Jakub Kovář.

Od začátku do konce byl zápas se Švédy ve znamení hokejových legend. Úvodní buly přišel jako čestný host vhodit Jaromír Jágr společně s prezidentem IIHF Reném Faselem. Živoucí ikona českého hokeje z Kladna dostala od fanoušků na tribunách obrovský potlesk a jásot. Podobná situace se opakovala i na konci zápasu při udílení cen pro hráče utkání, které předával bývalý úspěšný tenista Radek Štěpánek, velký hokejový nadšenec.

Oslavy 110 let českého hokeje ale doplnily i pozdravy od světových hvězd. Hodně zdaru do dalších let popřál prezident ruského hokeje Vladislav Treťjak, který se dostavil osobně. Dále popřál na kostce za Slovensko bývalý útočník Miroslav Šatan. Z Finska se ozval Jarri Kurri. Na Čechy si vzpomněl i legendární švédský bek Niklas Lidström. Největší aplaus však sklidilo přání od Wayna Gretzkého. Ze zprávy od nejlepšího hráče v historii NHL jásala celá hala.

Úžasně provedená byla i show, které měla fanouškům ještě jednou oficiálně představit nové reprezentační logo a dresy. Při svém prvotním odhalení vyvolalo v řadách hokejových nadšenců i hráčů smíšené emoce. Před duelem se Švédskem však nové trikoty pokřtil velký potlesk, který přehlušil pískající jedince.

„Bylo to tak rychlé, že jsem ani neměl čas to vnímat. Důležitý je ale výkon, snažili jsme se bojovat celých 60 minut. Dresy ať už posoudí fanoušci, jestli mají radši tyhle, nebo ty staré,“ myslel si obránce Petr Zámorský.

Autor prvního českého gólu proti seveřanům si atmosféru pochvaloval. „Byla výborná, paráda. Diváci byli fantastičtí, takže skvěle,“ usmíval se.

Nadšený byl i člen elitního českého útoku Jiří Sekáč. „Pecka! Jak už jsem říkal, hrál jsem tu dřív a mám na to hrozně dobrý vzpomínky. Zápas se Švédskem mě jen utvrdil v tom, že tahle hala je super, i když má už nějaký svůj věk. Jsem strašně rád, že jsem si tady mohl zase jednou po čase zahrát a ještě před takovým publikem,“ culil se útočník Kazaně.

Zámorskému chyběly gólíky, Sekáč mluví o "super" Říhovi 720p 360p REKLAMA

Kovář o návratu do repre: Jsem rád, že mi ještě neodzvonilo 720p 360p REKLAMA

Říha po svém debutu: Švédové byli lepší jen v koncovce 720p 360p REKLAMA

Liběna Hlinková: Odkaz Ivana stále žije. V Kanadě si ho váží 720p 360p REKLAMA

Jágr s Haškem v Naganu byli nejvíc, říká prezident IIHF René Fasel 720p 360p REKLAMA