Pavelec: Hokej? Ty nervy mi nechybí. Dal se na víno a spoluvlastní sklípek | iSport.cz

Uvelebil se na tribuně kladenského zimáku, odkud se vystřelil k vynikající kariéře za mořem i v reprezentačním dresu. Na ledě se proháněla omladina Rytířů, Pavelec po nich občas zkušeně hodil okem. Hlavně ale odpovídal na zvídavé dotazy reportérky iSport TV Simony Kubišové.

„Hokej teď sleduju na tribuně, chodím se koukat na zápasy, což jsem dřív nedělal. Takže jsem u něj svým způsobem pořád. Na led mě to ale absolutně netáhne a myslím si, že není šance, že by se to změnilo," má jasno bývalá jednička Atlanty, Winnipegu, který se v NHL naposledy představil 5. dubna v dresu Rangers v derby s Islanders.

"Výstroj mám doma, vidím ji každý den a jen mě utvrzuje v tom, že jsem udělal dobrou věc. Ty nervy mi rozhodně taky nechybí, stane se, že si pustím NHL, třeba když hraje Kuba Voráček s Philadelpjií nebo Frolda v Calgary, to mi stačí," pokračoval v povídání Pavelec.

Pavelec o konci kariéry: Hokej mi nechybí, do výstroje mě to netáhne 720p 360p REKLAMA

Masku už nenasazuje, sportovat se ale snaží i mimo lede. Z praktických důvodů… "Snažím se chodit do posilovny nebo na tenis, abych neměl 120 kilogramů. Posilovnu jsem během aktivní kariéry nikdy moc nemusel, myslel jsem, že se to teď změní, ale nestalo se. Má to úplně opačný efekt, ale něco dělat musím," říká se smíchem Pavelec, který také ve velkém propadl golfu.

"Snažím se na něj hodně jezdit, teď v zimě je to horší, nějaký výlet se ale vždycky povede. Toho času mám ale překvapivě míň než předtím."

O trenéřině zatím neuvažuje. „Uvidíme, těch možností je hodně, teď jsem byl párkrát na Kladně s dorostenci a juniory. Je to jedna z variant do budoucna, zatím se do toho ale naplno nehrnu, abych z toho nebyl zklamaný. Částečně se snažím klukům pomoci, ale uvidíme, jak to celé dopadne," nechává si otevřené možnosti majitel zlaté medaile z MS 2010 a účastník dvou olympijských her.

Bílé víno míchám s vodou

Řeč přišla i na matadora Jaromíra Jágra, který se ve 46 letech připravuje s Rytíři a plánuje se brzy ukázat v první lize.

„Jágr je samozřejmě velké téma, o kterém ale absolutně nic nevím. Netuším, jak je na tom zdravotně a jak se cítí, záleží to opravdu jen na něm. Já jsem skončil v 31 letech, takže pro mě to je nepochopitelný, že ještě přemýšlí, že by hrál, myšleno v nejlepším slova smyslu. Jarda hokeji obětoval všechno, miluje ho a bude hrát zřejmě tak dlouho, dokud nepadne. Já a on jsme úplně jiný případy, on byl nejlepší hráč na světě," smekl Pavelec, který si našel kromě golfu i jinou kratochvíli – pořídil si vinný sklep.

„Vinař ze mne asi nebude, ale jak říkáte, sklípek jsem si pořídil. Já vínu popravdě ani nechci rozumět, poznám bílé od červeného, bílé ředím s vodou. Nesnažím se do toho zabrousit, jen si přeju, aby to fungovalo, nějak se to rozjíždí, uvidíme, jak to bude fungovat dál."