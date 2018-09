Pavelcův konec řeší i v zámoří. Užij si zasloužený důchod, říká bývalý parťák

Kladenský odchovanec se do zámoří vydal už ve svých 17 letech a po dvou slušných sezonách v týmu Cape Breton Screaming Eagles v juniorské QMJHL po něm na draftu v roce 2005 sáhl tým Atlanta Thrashers. Jméno českého gólmana tehdy vedení klubu vyřklo ve druhém kole a udělalo z něj jedenačtyřicítku draftu. Co se týče mužů s maskou předběhli ho pouze veleúspěšní Carey Price a Tuukka Rask a naopak neúspěšní Tyler Plante a Jeff Frazee.

Ještě než do NHL naplno vstoupil musel si projít nižším stupínkem, tedy otrkáním se v AHL. Záložním týmem Atlanty tehdy byli Chicago Wolves a jednalo se o pořádně nadupanou partičku, postavenou kolem suverénního vítěze kanadského bodování Jasona Kroga, českým fanouškům tehdy ještě neznámého Nathana Oystricka či Karla Pilaře s Borisem Valábikem.

Pavelec výtečně zapadl, byl neotřesitelnou jedničkou a týmu pomohl ke Calder Cupu. „Díky za to, že jsi v play off 2007/08 kryl celou dobu kromě 16 minut a 37 vteřin naši klec," napsal si klub na Twitter.

Congratulations to Ondrej Pavelec on a wonderful career.



Oh, and thanks for manning the goal for all but 16 minutes and 37 seconds of our run to the 2008 Calder Cup championship!#LastTeamStanding pic.twitter.com/ryXqtlBBP5 — Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) September 20, 2018

Do NHL se pak probíjel postupně, ale nakonec to dokázal a v Atlantě a Winnipegu se pak stal gólmanskou jedničkou. Nejlepší ročník zažil pravděpodobně v sezoně 2014/15 s procentuální úspěšností 92% se zařadil na dvacáté místo v lize a výrazně pomohl organizaci k první účasti v play off. Tu s ním prožil také útočník Jim Slater.

„Gratulace k fantastické kariéře a užij si důchod. Bylo mi ctí být tvým spoluhráčem," napsal letošní účastník olympijských her v Pchjongčchangu, který v tuto chvíli hraje ve švýcarské nejvyšší soutěži a svou zámořskou kariéru spojil pouze s Atlantou a Winnipegem.

Congrats on a fantastic career Pavs! Enjoy your well earned retirement. It was a pleasure to be your teammate. #ondrejpavelec pic.twitter.com/G4VPW6chzB — Jim Slater (@slaterjim) 20. září 2018

„Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Podobné myšlenky jsem měl v hlavě delší dobu, už jsem o tom přemýšlel minulé léto. Vždycky jsem si říkal, že chci hrát NHL nebo nic," řekl brankář v rozhovoru pro páteční deník Sport.

Na loučícího se gólmana nezapomněl ani Darren Pang, 165 centimetrů vysoký bývalý brankář Chicaga, který ale daleko větší kariéru udělal za mikrofonem a dlouhé roky patří k elitě mezi zámořskými moderátory. „Gratuluju, užij si další fázi života. Vždycky mi s tebou bylo fajn, kamaráde," napsal.

Congrats Pav. Enjoy the next phase of your life. I enjoyed my time with you pal. https://t.co/vL5tC68oB3 — Darren R Pang (@Panger40) September 21, 2018

Na Pavelcův konec pak na sociálních sítích reagovali i další bývalý spoluhráč Andrew Ladd, gólman londýnského Arsenalu Petr Čech, či zámořský hokejový guru Bob McKenzie a bývalý Pavelcův tým Winnipeg Jets.

Ondrej Pavelec calls it a career. Good luck! https://t.co/yihCvqPGhO — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) September 20, 2018

Congratulations to Ondrej Pavelec on a successful career spanning over a decade in the @NHL!



Originally drafted 41st overall in 2005, Ondrej played 383 games for the #NHLJets/Thrashers franchise and boasted a 0.907 SV% in his NHL career!



Enjoy your retirement, Pav! pic.twitter.com/vEcvq1KuId — Winnipeg Jets (@NHLJets) September 20, 2018