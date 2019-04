Ledová klapka: hodnotí i redaktorka iSport TV, oceňuje originalitu | iSport.cz

Sledujete klubovou tvorbu videí během celé sezony? Pokud ano, čí tvorba vás nejvíce zaujala?

Simona Kubišová (iSport.cz): Sleduji ji velmi pečlivě, neboť je to součást mé práce. Kvalita videoprojekce jednotlivých klubů se liší podle marketingové síly, z čehož logicky vyplývá, že nejprofesionálnější výstupy mají v Liberci, v Kometě nebo třeba ve Spartě. Například v poslední době mě nejvíce zaujaly formáty týkající se projektu Spaťanská krev a Sparta vzdává hold.

Vojtěch Šišma (agentura 2Score): Pro odborníky i nadšence z oboru sportovního marketingu realizujeme platformu SportBiz, kde pro webové stránky i sociální sítě připravujeme inspirativní obsah. Koukáme se po zajímavostech a po té nejlepší praxi jak ve světě, tak v České republice. Proto určitý přehled o tvorbě obsahu na klubové scéně jak obecně ve sportu, tak i v hokeji máme. A nejednou jsme podařené výstupy sdíleli. V minulosti jistě zaujala videa s vtipným nápadem od Litvínova, sezonní a play-off spoty u Vsetína, zajímavé vyžití prvků z arkádových her do instastories Chomutova či jejich současný video-magazín. Nelze nezmínit dokument o brněnské Kometě či videa Sparty a Kladna pro zápasový program přímo na stadionech. Na SportBizu jsme také sdíleli promo ticketingu libereckých Tygrů. Obecně se ale těším, že díky Ledové klapce získáme ještě větší vhled do tvorby hokejových klubů, které naší pozornosti unikaly.

Co u klubových či hokejových videí preferujete?

Simona Kubišová (iSport.cz): Oceňuji hlavně nápad a pokus o originalitu. Video by mělo diváka pobavit, zaujmout, informovat. Právě na tyto aspekty budu při mém posuzování přihlížet.

Vojtěch Šišma (agentura 2Score): Mám rád, když je video součástí celé marketingové strategie klubu a budování značky. Tedy když zapadá do celé obsahové strategie a má svůj smysl a cíl. Více oceňuji dlouhodobě kvalitní tvorbu napříč různými formáty, než jednorázové leč zajímavé myšlenky, po kterých nic dalšího nenavazuje, a které nepřináší nic než jednorázový zásah širšího publika.

Kluby mohou svá videa přihlásit zde>>>