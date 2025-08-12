Plzeň - Rangers 2:1. Viktoria větrala Skoty, rozhodla chyba Spáčila. Podzim v Evropské lize
Nablýskaná Liga mistrů se v Plzni sice v aktuální sezoně hrát nebude, Viktoria ale ukázala evropskou sílu. Srdnatým představením v odvetě 3. kvalifikačního předkola proháněla skotské Rangers, aktivním výkonem se snažila dohnat ztrátu 0:3 z prvního zápasu. Sportovní zázrak se tentokrát nekonal, konečný výsledek 2:1 přijali i hlasitě podporující fanoušci. Český vicemistr odehrál nejlepší zápas sezony a může se těšit na hlavní fázi Evropské ligy, kde na jaře došel až do osmifinále. Do klubové kasy přiteče minimálně 4,31 milionu eur (107,75 milionu korun). Na koho by Viktoria mohla v EL narazit čtěte ZDE >>>
Reprezentační delegace Ivan Hašek, Jaroslav Köstl a Tomáš Hübschman sledovala na plzeňské tribuně enormní snahu o otočku z 0:3. Viktoria většinu zápasu dominovala, soupeřovo vápno zasypávala centry, vytvářela si šance. Dohnat manko ze Skotska ale bylo nad domácí síly. Výhra 2:1 znamená konec snu o Lize mistrů, zároveň razantní nápravu partie v Glasgow. Domácí snažení demonstroval přístup kapitána Matěje Vydry – v úplném závěru zabral k více jak 60 metrovém sprintu zpátky a ukázal, jak se bojuje o velké výsledky.
Naděje na historický večer (českému klubu se v pohárové Evropě v moderní historii nikdy nepodařilo postoupit po výsledku o tři branky z prvního utkání) trvala především do 60. minuty. Viktoria vedla 1:0, soupeře mačkala, snažila se přidat další branky. Jenže po chybě Karla Spáčila srovnal Lyall Cameron a tím umetl cestu za skotským postupem.
Plzeň hrozila až do posledních minut, zásahem Svetozara Markoviče po Kabongově centru brala zaslouženou výhru. Povedeným výkonem se nastartovala do dalších týdnů, kdy bude potřebovat sbírat body na ligové scéně, už v sobotu ji čeká Dukla na Julisce. Od evropských zápasů si na chvíli odfrkne – týkat se jí bude až start Ligové fáze Evropské ligy na konci září.
„Dneska musím před mužstvem smeknout klobouk, dát hráčům velký kompliment. I když vypadli, tak porazili Rangers, což je cenný skalp, cenné vítězství. Přispěli jsme do koeficientu,“ zmínil při hodnocení utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.
V domácích hráčích hořela touha s nepovedeným výsledkem z Glasgowa ještě něco udělat. Podporováni hlasitým publikem zaplněné Doosan Areny vlétli na soupeře odvážně, od první minuty hráli na plné riziko. Trenér Koubek zvolil rozestavení se třemi útočníky, s Vydrou nahoře operovala africká úderná dvojice Rafiu Durosinmi, Prince Adu.
Šanci dostal Valenta
Hledání alternativy za Pavla Šulce a Lukáše Kalvacha pokračovalo šancí pro třetího hráče od první minuty – po Jiřím Panošovi, Denisu Višinském tentokrát od první minuty vyběhl na plac vedle Lukáše Červa Matěj Valenta. Hlavně Červ si počínal velmi dobře a pomáhal k systematickému tlaku domácí jedenáctky, do zápasu se postupně dostával i Valenta.
Rangers znovu ukazovali kombinační sílu, klid na balonu. V Plzni ale spíš kouskovali hru, zdržovali. Čím dál víc dostávali pod svěrák dychtivého a energického soupeře. Plzeň se ani náhodou nevzdávala. Do branky na 1:1 zůstávali hosté na špičkách a neměli vůbec nic jistého.
Plzeň soupeře tlačila, vybojovala spousty rohů, do vápna létal vysoký počet nebezpečných balonů. Aktivní Memič centroval i střílel, Adu se mnohokrát dostal do zajímavých pozic.
Dlouho scházel gólový úder, až před koncem půle stadion poprvé konečně vybouchl. Memič se skvělým prvním dotykem dostal před Jefteho, naservíroval míč pro Durosinmiho a ten vstřelil svůj třetí gól v sezoně.
Koubek: Pokusili jsme se o nadlidský výkon
Rangers se ve druhé půli bránili drtivé plzeňské ofenzivě. Navíc v 54. minutě přišli o hroťáka Cyriela Desserse, jenž si po souboji s Dwehem otočil koleno a musel střídat. O dvě minuty později musel dolů i plzeňský reprezentant Libérie – vyřadil ho zadní stehenní sval a do hry šel Svetozar Markovič.
Chvíli poté, z první střely na Jedličkovu branku, srovnal Lyall Cameron po špatném Spáčilově odkopu. V ten moment bylo o postupu hotovo. Viktoria prostřídala, do hry se po dlouhé pauze dostal i Cheick Souaré. Až do poslední minuty si vytvářela další gólové pozice a nakonec oslavila „alespoň“ výhru, byť ne s postupovým koncem.
„Pokusili jsme se o nadlidský výkon, byla tam obrovská dřina. Dali jsme dva góly, každý viděl, že se to dalo otočit. Šancí tam bylo dost. Samozřejmě jsme si to prohráli v Glasgowě, tam se nám to nevydařilo. Ukázalo nám to cestu do ligy. Pokud na takový výkon navážeme, mohli bychom být úspěšní.“ konstatoval Koubek.