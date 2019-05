Rekord a boj o medaili! Atmosféra para MS nadchla i Haška s Varaďou | iSport.cz

Češi ve skupině nezaváhali. Porazili Japonsko 8:0, Švédsko 6:1 a Itálii 4:0. Na první zápas přišlo 7224 diváků, na druhý 4895, třetí se zapsal do historie. Bylo vyprodáno, pořadatelé uvažují o navýšení kapacity. Dnes totiž český tým hraje klíčové čtvrtfinále. O postup do bojů o medalie se od 20 hodin střetne s Norskem.

„S trenérem Jirkou Břízou se známe dlouho, vyrůstali jsme spolu v Kopřivnici, ale para hokej vidím na vlastní oči poprvé,“ líčil Václav Varaďa. „Pro mě tihle kluci nejsou para sportovci, ale neskuteční profíci. Navíc je tady naprosto nepopsatelná atmosféra.“

Český tým by se rád na vlně euforie probil i přes čtvrtfinále. Na medaili z mistrovství světa para hokejisté stále čekají. V Ostravě by i s pomocí skvělého publika čekání prolomit. „Lidi nás tady ženou neskutečně dopředu. Díky tomu na ledě necháme úplně všechno,“ říká trenér Jiří Bříza. „Ti kluci jsou pro mě už teď zlatí a jsem na ně hrozně hrdý. Tvrdě jsme trénovali a hodně nás to bolelo. My za tím dalším kamenem, což je postup ze čtvrtfinále, prostě půjdeme a těšíme se na to.“