Jandač nejen o štaci v KHL: Čekal jsem, že mě vyhodí, ale váží si mé práce | iSport.cz

Užívá si volna po nejnáročnější sezoně kariéry. S rodinou, kterou v Rusku celý rok postrádal, vyrazil na hory. V týdnu s dětmi pálil čarodějnice. Sezonu ve městě s gigantickými železárnami si přesto užil. „Bylo to náročné, ale bavilo mě to,“ tvrdí Josef Jandač. Loni už byl touhle dobou v Kodani a chystal se na úvodní zápas mistrovství světa. Nyní je zvědavý, jak si povede jeho nástupce.

Sledujete přípravu českého národního týmu před mistrovstvím světa?

„Neviděl jsem všechny zápasy, ale některé ano. Sleduju to docela pozorně.“

Zatím to vypadá, že tvoření evropské kostry trenérovi Miloši Říhovi úplně nevyšlo.

„Tady je na to odpověď. Ukázalo se, že budovat kostru mužstva na akcích Euro Hockey Tour je totální nesmysl. Tím spíš, když je letos šampionát posunutý o týden později. Když mám možnost vzít nejlepší hráče, tak je snad vezmu, ne? Přece je nenechám doma. Miloš Říha se rozkoukává, je u toho první rok. Přemlouval k návratu veterány, jako jsou Ondra Němec nebo Jirka Novotný. Co to mělo za význam? To bylo řečí, že se s hráči konečně mluví, že se vrátí ti, kteří tam patří. Kde jsou teď? Kde je Kvapil? Kde je Gulaš a další hráči, kteří do toho jádra měli patřit?“

Co říkáte koučově výroku, že i všichni hráči z NHL musí v přípravě ukázat, že si místo na mistrovství světa zaslouží?

„Když mi přijedou hráči z NHL, tak je přece ve většině případů nemusím zkoušet. Tohle je podle mě hlavně na komunikaci trenér - manažer. Kouč řekne: Tady ty hráče chci, ty mi přiveď. Manažer s nimi pak mluví. Paláta, Simona, Vránu, Frolíka ani mladého Chytila nebudu zkoušet. Je jasné, že budou přínosem. Neplatí to samozřejmě u všech, NHL automaticky neznamená místo v nominaci. Abych nedělal chytrého, před šampionátem v Paříži jsme třeba zkoušeli Kubu Kindla, který měl zámořskou minulost, ale nepřesvědčil mě, tak nejel.“

Před rokem jste také pro mnohé hodně překvapivě do Kodaně nevzal Martina Frka z Detroitu.

„To máte pravdu. Měl přijet hned, ale pořád něco zařizoval a dorazil až na poslední chvíli. První zápasy odehrál až na závěrečném turnaji ve Švédsku, kde nás vůbec nepřesvědčil. On ale nebyl ten, komu bych já něco sliboval. Beru, že trenér teď někomu řekne, ať se přijede ukázat. Jména, která jsem zmiňoval výše, ale nejsou vůbec k přemýšlení, to je jasná věc. Buď jim věřím a beru je s tím, že jsem přesvědčený, že nám pomůžou, nebo ne.“

Jak vidíte šance národního týmu na šampionátu?

„Zatím těžko hodnotit. Letos je to specifi cké, že opravdu můžou ještě do startu turnaje přijet hráči, kteří vypadnou ve druhém kole Stanley Cupu. Hertl, Faksa nebo Pastrňák s Krejčím by hodně pomohli. Švédové mají skvělé hráče, většina z NHL, trenér Grönborg si na tom zakládá. Fini tak nadupaný tým asi nemají. Rusko, Kanada a Amerika vypadají výborně. Někdo ale může zase překvapit, jako loni Švýcaři. Papír ale nerozhoduje, podle mě i český tým nevypadá vůbec špatně. Hráči jako Hronek, Moravčík, Sklenička nebo Chytil nejsou nováčci, už si šampionátem prošli. Jen je otázkou, jak vyřeší gólmany. Těším se na to. Bude to zajímavé.“

Vy máte za sebou první sezonu v roli kouče Magnitogorsku. Bavila vás?

„Bavila! Opravdu musím říct, že jo. Po dvou letech jsem se vrátil do klubového hokeje. Nová, velká zkušenost. KHL. Nová soutěž, víc týmů, nové stadiony, města, lidi, trochu jiný hokej. Prostě všechno. Musel jsem se s tím poprat, což mě bavilo.“

Změnilo vás to v něčem? Ať už osobnostně nebo trenérsky? Říká se, že hráčům rok venku hodně dá, nejinak tomu asi bude i u trenérů.

„Určitě, posunulo mě to. Nechci sám sebe hodnotit, ale nabral jsem hodně zkušeností. Pracoval jsem se zahraničními hráči, jinou mentalitou, velkým tlakem. Rvát se s tímhle, vypořádat se s tím, to člověku dá hodně. Jsou to nové impulzy. Souhlasím, že zahraniční angažmá může pomoct každému.“

Zmínil jste tlak, jak moc se pak v klubu řešil výsledek, jaký jste uhráli? Třetí místo v konferenci, ale poté brzký konec už v prvním kole play off.

„Samozřejmě se to řešilo. Ač před sezonou bylo řečeno, že se toho tolik neočekává, že je tým v přestavbě, procesu omlazení… V klubu, jako je Magnitogorsk, chtějí úspěch vždycky. Základní část se nám povedla, play off bohužel nevyšlo. Na rovinu řeknu, že jsem si myslel, že mě vyhodí. Dva dny po vypadnutí jsem mluvil s manažerem Veličkinem,