Parahokej: Bronz nevyšel. Vrátíme se nohou na zem a dáme to jindy, věří Vápenka | iSport.cz

Co podle vás duel o bronz rozhodlo?

„Docela jsme sbírali síly. Přišlo mi, že jsme byli víc unavení po semifinále s Amerikou. Přece jenom to stálo spoustu sil. Kdežto Korejec síly pošetřil, nenasazoval na Kanadu první lajnu, jejich nejlepší hráči byli trošku odpočinutější.“

Šli jste za historicky první medailí, je čtvrté místo velké zklamání?

„Po prohraném zápase se to nedá hodnotit jako úspěšný zápas. Strašně jsme si přáli udělat placku. Že to nevyšlo? Soupeř byl lepší, možná měl víc sil ve třetí třetině. Ale atmosféra, která tady byla... Co dokázali pořadatelé. To přece nemůžu říct, že jsem naštvaný. Nemůžu to pochopit. Dostaneme čtyřku od Korejců a lidi tady stojí dalších dvacet minut. To prostě nechápu.“

Fandové skandovali, že jste mistři...

„Říkám, nechápu. V pondělí se zase vrátíme tou jednou nohou na zem, vrátíme se do práce a budeme doufat, že si to dáme ještě někdy jindy. Protože tohle je neskutečné. Byli jsme schopni hrát velmi slušné zápasy. Snad jsme lidi přesvědčili, že chceme a má to nějaký efekt a význam.“

Jak bude český tým vypadat po mistrovství?

„Doufám, že se i díky tomuto najde pár mladých lidí, kteří by si to chtěli zkusit a zažívat to, co jsme zažili my. Že nás někdo přijde posílit a bude s námi tuhle cestu dál budovat.“

Zažili jste podobnou atmosféru někde jinde?

„Vůbec. Když už, tak na paralympiádě nahnali nějaké školy. V Koreji ječely děti, tohle je neuvěřitelné. Nemám slov. To ani nejde vymyslet v knížce, sci-fi. Opravdu nevím, co mám dodat. Nemám slov.“