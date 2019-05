Kvoch byl po hitu v bezvědomí. Na nemocnici zapomeň, zašij mi to a jdu | iSport.cz

„Doktor něco říkal, že mě chtějí odvézt do nemocnice,“ líčí Kvoch. „To jsem mu hned říkal, ať zapomene. Já jsem tady kvůli té atmosféře a lidem. Do nemocnice? To se zbláznil. Řekl jsem mu, ať mi to zašije a jedeme dál.“

Co se při střetu stalo, vybavujete si?

„Bylo to čisté, dostal jsem hit a šel jsem hlavou do mantinelu. To je hokej, to se stává.“

Přesto jste se na led vrátil, hlava vás nebolela?

„Trošku hlava bolí, ale to se nedá vypustit. Kvůli lidem. Přece nebudu někde v nemocnici.“

Nemáte obavu, jak se do rána bolest rozleží?

„Bolest? Já se z toho vyspím a zítra to bude v pohodě. Normálně jdu do boje.“

Všimnul jste si, kdo vás vlastně sestřelil?

„Vůbec nevím. Nevnímal jsem, byl jsem prý i trošku v bezvědomí. Byla tam krev, odvezli mě. Když jsem se probral, hned jsem jim říkal, ať mě pustí zpátky. Zašij to a jdu.“

V souboji jste byl s obráncem Wallacem, který vám nasázel i pět gólů...

„Jo? To je to hokej. A oni nám ukázali, jak se hraje.“

Američané byli velcí favorité, ale prvním gólem jste je docela zaskočili, souhlasíte?

„První třetinu jsme se snažili hrát, ale Američané jsou někde jinde, pak už to bylo vidět. Ve třetí třetině už nechtěli hrát, jen si z nás dělali kolotoč. Je vidět, že jsou hokejovější. Musíme ještě víc máknout.“

O bronz budete hrát s Jižní Koreou, jak duel vidíte?

„Teď vlezeme do studené vody, zchladíme se, vyspíme a jdeme o bronz. Musíme! Ta atmosféra je neskutečná, nemůžeme lidi zklamat. Jdeme si pro medaili!“