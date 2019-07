Jágr trénuje s Kladnem: Jsem rád, že je mi špatně. Plekanec? Není to zrada | iSport.cz

Sedmačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr se dnes poprvé zapojil do tréninku hokejistů Kladna, s nimiž coby hrající majitel klubu vybojoval v dubnu návrat do extraligy. Po dlouhé době nečinnosti se potřebuje dostat do formy. „Samozřejmě by bylo ideální, kdybych během léta trénoval každý den, jenže já poslední tři měsíce nedělal vůbec nic. Takže po prvním tréninku s mužstvem na ledě se cítím přesně tak, jak jsem počítal. Teď jde jen o to, jak rychle se do toho dostanu,“ řekl Jágr pro sport.cz.