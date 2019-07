Bednář o Jágrovi: Je to mimozemšťan, ale chci ho v Hradci na střídavé starty | iSport.cz

Ještě předtím, než se v jihomoravském městě sešel s legendami českého hokeje, by Jaroslav Bednář nevěřil, že bude někdy do tohoto hvězdného týmu nominován. Akce „Znojmo žije hokejem“ byla pro bývalého lídra Slavie překvapením, ale velice příjemným. Po 15 letech se například sešel na ledě v jednom dresu s Jaromírem Jágrem, kterého s žertem prý začal lákat na střídavé starty do Hradce Králové. „Pokud půjde v sezoně nahoru, vytáhneme si ho k nám,“ smál se rodák z Prahy.

Jak jste si užil hokejovou exhibici ve hvězdně nabitém kádru?

„Já jsem hlavně vůbec nečekal, že budu pozvaný mezi takovou elitu a hráče, kteří v současnosti předvádějí neskutečné výkony v NHL a evropských ligách. Pro mě to samozřejmě byla událost, která se neodmítá. Patřičně jsem si to ve Znojmě užil, měl jsem i nějaké šance, z technického umění jsem mohl opět něco vymyslet, ale hlavně si myslím, že jsme lidi dostatečně pobavili, a že si přišli na své. Věřím, že uspořádání této akce mělo smysl.“

Co jste říkal na ledě na sedmačtyřicetiletého „mladíka“ s číslem 68, který se proháněl na ledě s vámi v týmu?

„Myslíte toho dlouhovlasého a prošedivělého?“

Přesně tak.

„V sedmačtyřiceti letech hrát takhle? To není jenom tak. Jarda je mimozemšťan. Nedokážu si představit, že bych v tolika letech hrál českou extraligu, která je každý rok čím dál rychlejší. Je to pro mě úžasný zážitek, že jsem tady s ním mohl být. V kabině jsme se spolu bavili, že ve druhém kole extraligy jedeme s Hradcem do Kladna, tak jsem byl zvědavý, jestli nastoupí, nebo si dáme nahoře nějakého buřta.“ (usmívá se)

Předpokládejme, že Jágr do zápasu proti Hradci nastoupí a ještě vás bude chtít vyhecovat, abyste si také zahrál. Nechal byste se zlákat?

„To ani ne, spíš jsem říkal Jardovi, že si ho vezmu na střídavý start. Když vyletí nahoru a Kladno bude mít hodně bodů, nebo nebudou mít ambice, tak si Jardu stáhneme. (směje se)

S kladenským matadorem jste si během kariéry zahrál před patnácti lety v Omsku. Předpokládám, že bylo příjemné se s ním opět sejít v jednom týmu, viďte?

„Samozřejmě. Když jsem ale vstoupil do kabiny, tak tam nebyl jenom Jarda. Dorazil Voras (Jakub Voráček), Červus (Roman Červenka), Pasta (David Pastrňák) a další kluci, kteří hrají na špičkové úrovni. Jsme z jedné lokality, takže to je všechno příjemné. Všichni kluci v kabině mají nějaké jméno a kredit. Byl to úžasný večer, určitě nejen pro mě ale i pro fanoušky.“

Z Vrchlabí chceme farmu, i proto pokračuji

Po předminulé sezoně jste se v Hradci Králové rozloučil s aktivní kariérou. Během minulého ročníku jste se ale vrátil a nastoupil za Vrchlabí. Nyní se chystáte za druholigový tým odehrát celou sezonu. Co vás k pokračování především motivuje?

„Je to čistě součást mé práce. S Vrchlabím budujeme nějakou spolupráci, kterou chceme dostat do vítězného konce, tedy k postupu do první ligy. Spolupráce spočívá v tom, že tam budeme dávat naše mladé hráče a u toho chci být. Druhou věcí je, že si na třetí nejvyšší soutěž pořád věřím. Není to úplně profesionální úroveň, takže si myslím, že si můžu ještě něco dokázat. S mladými kluky můžu pořád soutěžit. Stále jsem hravý. Kývl jsem na nabídku i díky tomu, že to není tak registrované. Hlavní cíl je ale postup Vrchlabí, které by se mělo stát naším partnerem, tedy farmou.“

V boji o postup do Chance ligy vám bude ve Vrchlabí pomáhat Jan Hlaváč a také Petr Sýkora. Jakou měrou jste se podílel na příchodu těchto velezkušených hráčů?

„Co se týká Honzy Hlaváče, tak je to čistě jeho rozhodnutí. Ve Vrchlabí má bráchu, který v klubu figuruje a k tomu je i trenér. Nicméně s Petrem jsme se domluvili. Chtěl si jít ještě někam zahrát a měl nabídky, tak jsme kecali a vzpomněli jsme si na společnou sezonu v Davosu, která byla úžasná. Slovo dalo slovo a dopadlo to tak, že si spolu ve Vrchlabí zahrajeme. Moc se na to těším. Doufám, že nám to bude šlapat jako kdysi.“

Před dvěma roky jste se Sýkoru údajně snažil zlákat z Pardubic do Hradce. Proč tehdy nezabraly vzpomínky na Davos?

„Před dvěma roky jsme se o tom opravdu bavili. Tehdy neměl smlouvu a snažil jsem se ho nalákat, protože by Hradci měl co nabídnout. Nicméně on se zachoval jako velký patriot a zůstal v Pardubicích, což bylo správné rozhodnutí. Má tak nyní u tamních fanoušků větší kredit. Jsem ale moc rád, že to nyní vyšlo s Vrchlabím.“ (usmívá se)