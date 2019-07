Fotbalista Zelenka lákal na hokejové legendy. Kdo a proč mu odřekl? | iSport.cz

Jágr, Voráček, Pastrňák…A další velké postavy tuzemské scény. Hokejové souhvězdí si podmanilo jižní Moravu, ve Znojmě se vzpomínalo na slavné extraligové časy zdejšího klubu. Dva hlavní představitelé Orlů však při benefici chyběli. Legendární útočníci Peter Pucher a Marek Uram účast odmítli, neboť cítí antipatii vůči současnému vedení. „Ti dva nás mrzí nejvíc. Je tam nějaký osobní problém,“ potvrdil Luděk Zelenka.

Slovenský centr Pucher, stěžejní postava znojemského hokeje, prohlásil, že nebude dělat show pro některé lidi. Když se jeho postoj dozvědělo jeho „dvojče“ Uram, učinilo stejné rozhodnutí.

Na původní soupisce figurovali snad všichni významní hráči posledních dvaceti let. Na Patrika Eliáše, Milana Hejduka, Petra Čajánka či Pavla Pateru fanoušci čekali marně. K některým z avizovaných borců ve finále pozvánka ani nedoputovala. „Nakonec se ale sešla docela silná sestava,“ mínil organizátor Zelenka.

Nejvíc starostí dalo tradičně získat Jaromíra Jágra. Fenomén z Kladna se nakonec v rámci sponzorské smlouvy Jágr teamu s Nike na Moravě objevil. Pořadatelé tak s ním počítali ještě dříve, než se to samotný hráč dozvěděl.

„Přes manažera jsme mu tu akci představili. Věřím, že neměl problém přijet. Není to snad pro něj nutnost a práce,“ doufal Zelenka. Sedmačtyřicetiletý Jágr měl před exhibičním zápasem jedno přání. „Chtěl Pastrňáka na beka. Prý mu to tam olítá,“ usmál se někdejší prvoligový útočník. Na hotelu se největší atrakce sběrači podpisů nedočkali, JJ zamířil přímo do vedlejšího obchoďáku na autogramiádu. Jednodušší byla domluva s Jakubem Voráčkem.

Několik osobností ze soupisky, kterou spoluvytvářel televizní komentátor Robert Záruba, se omluvilo. „Vybírali jsme jména podle citu. Robert nahodil výkvět toho nejlepšího, včetně bratrů Kaberleových, Židlického. Ale u těchto kluků nemáte nikdy jistotu. V tomto prostředí je to složitější. Jsou v Česku dva tři měsíce v roce a chtějí si to v první řadě užít,“ vysvětloval Zelenka.

Jak se vůbec fotbalista Zelenka dostal k pořádání hokejové benefice? „Před rokem jsme tady dělali fotbalovou akci, do které byli zapojeni i někteří místní hokejisté. Líbila se nám i představitelům města. Je to dvacet let od postupu do extraligy a byl zájem udělat něco takového. Klasicky jsme o tom v hospodě kecali a pak se do toho pustili,“ nastínil „Zelí“.

Hráče z NHL pomáhalo domlouvat několik lidí, k samotným organizátorům se postupně dostávaly buď omluvenky anebo souhlas s příjezdem. „Já jsem napřímo oslovil Martina Procházku nebo Pavla Pateru. Patýze nepustila Mladá Boleslav, kde trénuje. Stejně jako obránce Pláňka, který měl hrát za znojemské legendy,“ líčil Zelenka.

Omluvenku ve finále zaslal Milan Hejduk, olympijský vítěz z Nagana. „Nakonec bohužel nestihl přiletět,“ mrzelo Zelenku. Reprezentační povinnosti u reprezentace do 20 let odvolaly Patrika Eliáše.

Jágr, Pastrňák i Voráček spolu na ledě. Plejáda hvězd se sešla ve Znojmě

Na ledě se naopak proháněl Petr Průcha, který po těžkém otřesu mozku musel předčasně ukončit kariéru. Hrát chodí dvakrát týdne do Letňan s kamarády.

„Máme výbornou partu. Hrajeme samozřejmě bezkontaktní hokej. Já jiný bohužel nemůžu. I letmý kontakt pocítím na své hlavě dost dlouho. Je hloupé nějak riskovat. Kolikrát si musím dát týden nebo i měsíc pauzu,“ přiznal šestatřicetiletý Průcha, jenž se nyní naplno věnuje „jet surfu“. A je v něm světová špička. Včera se opět po čase postavil vedle Jágra a spol. A zavzpomínal si...