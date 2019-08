Růžička o Kadani: Chci být tam, kde mají zájem. Co slovenská reprezentace? | iSport.cz

Od té doby, co začal s hokejem, nepamatuje, že by v červenci a srpnu nemusel nic dělat. „Aspoň jsem se věnoval rodině a rodičům,“ říká trenér dvojnásobných mistrů světa.

Jak vůbec došlo k dohodě s Petrem Klímou?

„Volali jsme si a přišel s tím, jestli bych neměl zájem mu trochu pomoct. Já říkám: Hele, nemám problém, protože nic nemám. Je to vyloženě výpomoc, než se naskytne něco jiného. Nechci žádnou smlouvu, dělám to vyloženě kvůli němu. Že jsme kamarádi.“

Už se těšíte zase na led?

„Docela jo. Chce pomoct s hrou, takže se na to trošku podívám. Na ledě mě to baví, rád se k tomu vrátím. Když v Chomutově neměli zájem, rád pomůžu jinde.“

Myslíte nové majitele?

„Ano. Řekl jsem jim, že jestli budou chtít, tak až to dají všechno dohromady, že si s nimi sednu. Protože když to před nimi položil pan Soukup, nikdo nevěděl, jak to bude. Se všemi lidmi, kteří se do toho pak vložili, jsem mluvil. Věděli, že než kývnu na něco jiného, Chomutov mám pořád na prvním místě. Oni to