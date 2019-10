Pastrňák znovu ničil a je NEJ střelcem NHL! Hronek si dal smolný vlastňák | iSport.cz

Boston dal všechny góly v přesilových hrách. Pastrňák otevřel skóre v desáté minutě, když po přihrávce Patrice Bergerona střílel do odkryté branky. Třiadvacetiletý útočník, který minule zazářil čtyřmi trefami do sítě Anaheimu při výhře 4:2, tak vstřelil pět gólů Bruins v řadě a to se v klubové historii povedlo jen třem hráčům. • Reuters