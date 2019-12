Sýkora o cestách do Paříže, výchově i Vránovi: Na kritice trvám, naštval mě | iSport.cz

Stačilo pár slov a poprask byl na světě. Marek Sýkora (71), vážený trenér na penzi a pro MS 2019 expert deníku Sport, okomentoval matný výkon Jakuba Vrány v utkání se Švýcary . „Jsem těžce zklamaný. Nejde do souboje, není vidět. Pár okamžiků mi stačilo k ujištění v názoru, že má manýry hvězd,“ pravil bývalý úspěšný kouč. Hokejový výrok roku byl na světě. Citoval jej i vlivný list Washington Post. „Cenné, to jsem nečekal,“ pousměje se dnes někdejší kouč Plzně, juniorské reprezentace či ruského Magnitogorsku.

Ačkoli Marek Sýkora dávno opustil scénu trenérskou i tu televizní, kde stylově a interesantně glosoval dění okolo hokejové reprezentace, stranou nezůstává. Pro květnový šampionát v Bratislavě a Košicích přijal roli experta deníku Sport a během něj opepřil dění v týmu a okolo něj upřímnou a posléze hojně diskutovanou charakteristikou útočníka Vrány. V dějišti turnaje nastal poplach a český hokej měl o velké téma postaráno.

Jak se zpětně díváte na svoje hodnocení výkonu českého útočníka?

„Vím, že jsem do něj zajel. Ale já se na něj tolik těšil, měl solidní sezonu ve Washingtonu. Přijel, první zápas se Švédy dobrý, ale pak to nebylo ono, nelíbil se mi. Prezentoval jsem svůj názor, Miloš Říha ho hned na to posadil, možná jen shodou okolností, kdo ví. Turnaj skončil, začala nová sezona a Vrána zase hraje výborně. Já ho na jaře hodnotil jen a pouze za to, jak hrál za národní mužstvo, teď a tady. A tam mě zklamal, nebojoval, nebyl týmovým hráčem. Ujet ano, dát gól z brejku, to je všechno hezký, ale celkový výkon se skládá z více položek. To nic nemění na tom, že Vránovi přeju jen to nejlepší. Pravdou je, že po tom mém hodnocení jsem přestal sledovat sociální sítě, lidi mi nadávali až brutálně.“

Přitom jste jen řekl svůj názor, za nímž dodnes stojíte, je to tak?

„Přesně tak. Podívejte, já jsem u hokeje od svých pěti let, táta trénoval a dovolím si tvrdit, že hokeji rozumím. Poznám během okamžiku, o co jde, jestli hráč podává výkon, jaký se očekává, nebo nepodává. Mám to prostě v oku. Proto jsem svůj pohled sdělil, hráč mě naštval, vyhýbal se soubojům, nešel první k mantinelu, bylo to předstírání a takový výkon mě urážel. Na svém názoru neměním ani slovo.“

V následné bohaté diskuzi byl cítit názor, že bychom jednoho z mála zajímavých českých hráčů budoucnosti neměli kritizovat, vzhledem k tomu, v jakém je stavu český hokej, a i proto, že není dnes zvykem mladé poučovat, spíš se pěstuje jejich kult a chyby se neřeší. Co myslíte?

„Je to možné. Mladí hráči jsou žádaní, jenže tu nejsou. I v našich nejvyšších soutěžích dostávají málo prostoru, to všichni víme. Asi ten kult hýčkání mladých hvězdiček existuje. Bývalých skvělých hráčů jsme mívali dostatek, ale teď je nemáme a o to víc je potřebujeme.“

Kdyby si každý hráč vzal kritiku k srdci a nebral ji jako útok na svoji osobu, měla by mu pomoci. Ale kdo to zvládne…

„Ano, měla by mu pomoci. Pokud se bavíme o Jakubu Vránovi, nevím, jak s ní umí naložit. V trenérských kruzích jsem zaslechl, že v dřívějších letech nebyl úplně snadno koučovatelný, ale to sem nechci tahat. Chci věřit tomu, že si Vrána dokáže vzít z názoru druhých to důležité.“

Nakolik myslíte, že jste Říhovi svými výroky ulehčil počínání s Vránou v Bratislavě?

„Jakmile jsem to pustil ven, Vrána následující zápas nehrál, pak se vrátil, ale roli měl menší. Až ke konci zase dostal prostor, s Rusy o bronz jel i nájezdy. Zajímalo by mě, jestli Miloš bral v potaz moje slova, protože on se svými kolegy o Vránovi určitě musel široce diskutovat a promýšlet reakci. Třeba jsem je podpořil v jejich uvažování, ale potvrdit to nemůžu. Jen jsem v tu chvíli měl ten dojem. Trenér ho posadil, ale vynadáno od lidí dostal Sýkora.“ (usmívá se)

Při představě, že jste na střídačce, vzal byste si Jakuba Vránu bokem a psychologicky na něj působil, anebo byste ho rovnou vysadil ze sestavy?

„Ze všeho nejdřív bych to s ním pořádně probral. Zvlášť s hráčem, který přijel z NHL, v podstatě odjinud. Řekl bych mu víc do hloubky, co si od něj představuju. Je také otázkou, jestli věděl, co má v Bratislavě hrát. Zda měl dostatek informací, na které bývá z Washingtonu zvyklý. Nebyl jsem u toho. Nevím. Těžko říci.“

V první reakci na vaše hodnocení Jakub Vrána bezelstně prohlásil, že mu jméno Marek Sýkora nic neříká. Jak jste to bral?

„Přísahám, že tohle