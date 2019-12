(Ne)uzavřená Evropa. Jak fungují hokejové ligy? Placená licence i repre | iSport.cz

Uzavřít extraligu, nebo zachovat systém se sestupem či baráží? Nejvyšší hokejová soutěž stojí před důležitým rozhodnutím, kam se bude do budoucna ubírat. Podívejte se na přehled, jak fungují další sledované soutěže v Evropě.

Poslední změny: V roce 2013 Jokerit odešel do KHL, v roce 2016 zkrachovalo Espoo. Nahradily je KooKoo a Mikkeli.

Systém: Uzavřená soutěž. Nikdo nepadá, z nižší Mestis nikdo nepostupuje. Nižší soutěž funguje na principu výchovy mládeže do top týmů.

Systém: Uzavřená soutěž, byť od 29 klubů v sezoně 2016/17 počet účastníků klesá. Do ligy vstupují nové organizace pouze při rozšiřování nebo jako náhrada. Čili funguje na podobném principu jako NHL.

Systém: Poslední dva týmy z elitní SHL hrají baráž způsobem klasické play off série na čtyři vítězné zápasy. Nejhorší vyzve vítěze nižší soutěže, předposlední pak v pořadí druhého.

Systém: Nejhorší čtyři týmy hrají play out, poslední dva si to pak rozdají v sérii na čtyři vítězná utkání. Poraženého čeká barážová série s nejlepším týmem druhé nejvyšší soutěže.

Poslední změny: Žilina v letošní baráži prohrála s Michalovcemi, po konci v KHL se vrátil Slovan Bratislava. Loni do ligy vstoupily maďarské kluby z Miškovce a Budapešti.

Systém: V této sezoně nesestupuje nikdo, ale jeden tým postoupí. Vedení soutěže chce totiž rozšířit počet účastníků na čtrnáct. Část sezony tradičně absolvuje i výběr do 20 let, pro nějž je liga přípravou na MS.

Systém: Soutěž je 17 let částečně uzavřená. Vítěz druhé ligy může postoupit, pokud si mj. koupí licenci za 800 tisíc eur (v přepočtu přes 20 milionů korun), prokáže finanční záruky a má odpovídající stadion. Po této sezoně se vrátí model s propojením DEL a DEL2. Ještě není rozhodnuto, jestli se bude hrát baráž, nebo půjde o přímý sestup a postup.

Rakousko

Počet týmů: 11

Systém: Soutěž je uzavřená. Po 40. kole se oddělí elitní pětka a nejhorších šest týmů hraje každý s každým o zbylá tři postupová místa. Mužstva jdou do kvalifi kace pouze s bonusovými body za umístění, reálné bodové zisky ze základní části se mažou, takže každý má i ve špatné sezoně šanci na postup do play off .

Poslední změny: Minulou sezonu už nedohrál krachující Medveščak Záhřeb.