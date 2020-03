V Bělorusku dál i vyprodáno. Masakr! Snaží se plnit rozkazy, ví český kouč | iSport.cz

Bělorusko zůstalo jedinou zemí, která nestopla hokejovou soutěž navzdory celosvětové pandemii koronaviru. Miloš Holaň, který v sezoně 2015/16 vedl běloruský tým Něman Grodno, to nechápe. „Grodno hrálo v úterý sedmý zápas o postup do finále doma před vyprodaným hledištěm se Soligorskem,“ kroutí nevěřícně hlavou Holaň. „Pokračovat tam bude normálně i fotbal, masakr.“

Na jednu stranu je Holaň v údivu. Na druhou zase až tolik překvapený není. „Prezident Lukašenko si to tam řídí sám, je stát ve státě,“ říká bývalý elitní obránce. „Když jsem tam trénoval, bylo znát, že si sám řídí i hokej jako celou republiku. Je u moci přes dvacet let. Argumentují tím, že tam není až takový pohyb cizinců, že chtěli šampionát dohrát. Ale je to zvláštní situace. Celý svět je ponořený do problémů s koronavirem a oni si hrají.“

S několika lidmi z klubu je Holaň stále ve spojení. Říká, že jim ani moc jiných možností nezbývá, než hrát a věřit, že všechno bude v pořádku. „Zatím to jde trošku mimo ně, snaží se plnit rozkazy, moc si vyskakovat nemůžou. To samé fotbal.“

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Grodno semifinále se Soligorskem nezvládlo. Sedmý duel prohrálo 0:1. Soligorsk se tak v bitvě o titul, která má začít dnes, střetne s vítězem základní části – Junostěm Minsk.

„Každý se samozřejmě bojí, protože nikdo nechce onemocnět,“ říkal po semifinále Roman Krikuněnko ze Soligorsku. „Na druhou stranu by bylo velkým zklamáním dokončit play off bez mistra. Pracovali jsme kvůli tomu celý rok, zrušení by bylo velkým zklamáním. V Bělorusku nebylo tolik případů onemocnění. Pokud by existovalo velké riziko, dostali bychom také zákaz. Ale zatím hrajeme.“