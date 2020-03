Hokej už jen v Bělorusku: Panika neexistuje. Řeší i sázkařský skandál | iSport.cz

Ve středu odpískala zbytek sezony už i KHL. Kontinentální liga přitom dlouho razila cestu, že se soutěž dohraje, a to i po odstoupení dvou (Jokeritu Helsinky a Barysu Nur-Sultan) z osmi zbývajících týmů v play off. „V tuto chvíli je zdraví hráčů a jejich blízkých, zaměstnanců klubů a samozřejmě fanoušků na prvním místě,“ uvedl na oficiálním webu KHL prezident soutěže Alexej Morozov.

I v Rusku už pochopili, jak je situace vážná. Před časem už postupně ukončily sezonu všechny evropské soutěže včetně české extraligy, NHL ročník zatím jen odložila. Jen v Bělorusku se pokračuje, jako by se nic nedělo…

„Neustále mluví o tomto viru v televizi, píšou v novinách a na internetu, což je velmi napjaté, ale snažíme se to nevzdávat a tiše pracovat. Každý den jsem na ledě, vidím děti, hokejisty, a nikdy jsem si nevšiml někoho, kdo kýchá nebo kašle. Všichni kluci trénují a normálně pracují,“ řekl na klubovém webu ředitel Brestu Sergej Suško. „Přijímáme určitá opatření, ale znovu opakuji, že panika neexistuje,“ doplnil.

Odložená NHL, zrušená KHL. Hokej už lze sledovat jen v Bělorusku

V úterý se v místní extralize dohrálo semifinále. Na sedmý duel mezi Němanem Grodno a Soligorskem přišlo 2427 lidí. Pořadatelé zpřísnili opatření, diváci museli mít roušky či jinou ochranu obličeje a navíc jim byla u vchodu měřena teplota. Ten, kdo měl horečku, musel domů. Na stadionu se navíc prodávala jen balená voda a nealkoholické nápoje, nic jiného.

Ale hrálo se...

Rozhodující bitvu ovládl Soligorsk (1:0) a po čtyřech letech postoupil do finále. V bitvě o titul se střetne s vítězem základní části – Junostěm Minsk. Začíná se v pátek a pokud se dohraje, může se stát jedinou dokončenou hokejovou soutěží.

„Každý se samozřejmě bojí, protože nikdo nechce onemocnět. Na druhou stranu by bylo velkým zklamáním dokončit play off bez mistra. Pracovali jsme kvůli tomu celý rok, zrušení by bylo velkým zklamáním. V Bělorusku nebylo tolik případů onemocnění. Pokud by existovalo velké riziko, dostali bychom také zákaz. Ale zatím hrajeme,“ nechal se po postupu do finále slyšet Roman Krikuněnko, útočník Soligorsku.

V Bělorusku se zatím potvrdilo 86 případů koronaviru. Nikdo nezemřel a 29 lidí se už uzdravilo.

Ve zprávách přehánějí, zní z reprezentace

I když se už zrušilo i mistrovství světa, v tréninkovém kempu pokračuje i běloruský národní tým. „Ve zprávách si myslím, že jen trochu přehánějí. Trénujeme a cítíme se dobře. Všichni chlapci jsou nabití a připravení. Všechno je skvělé,“ řekl dvoumetrový obránce Stěpan Falkovskij, který se k reprezentaci připojil v pondělí po ukončení sezony v zámořské ECHL, kde působí v týmu Allen Americans.

„Myslím, že je v pořádku, že se tu nadále hraje. Pokud se v jiných zemích bojí a rozhodli se zastavit hokej, proč by to měli udělat i v Bělorusku?“ zamýšlí se 23letý Falkovskij.

Přípravné duely s Maďarskem a Německem byly zrušeny, domácí zápasy proti Lotyšsku a Kazachstánu ještě ne, ale téměř jistě se hrát nebudou. Falkovskij by byl zklamaný: „Ostatní týmy možná netrénují a my v tom stále pokračujeme. Možná budeme trochu lépe připraveni. Stále je čas. Samozřejmě bych rád hrál přípravný zápas, ale není jisté, zda se uskuteční.“

Běloruská reprezentace tak může využít společný čas k přípravě na kvalifikaci na olympijské hry, která se má uskutečnit na konci srpna. V kvalifikační skupině v Bratislavě se střetne s domácím Slovenskem, Rakouskem a Polskem.

Domluvený zápas? Soud a roční tresty

Místo hrozby pandemie musí v Bělorusku řešit jiný problém. Několik hráčů předního týmu Dinamo Moloděčno se v průběhu sezony zapojilo do sázkařského skandálu. K ovlivněnému utkání došlo v polovině listopadu, Dinamo na domácím ledě prohrálo 5:6 s Mogilevem.

Na domluvené porážce se podílelo sedm hráčů Moloděčna. Za správný výsledek měli od sázkařské mafie ze zahraničí dostat odměnu ve výši 500 tisíc až jednoho milionu ruských rublů (cca 161,5 až 323 tisíc korun).

Případ řešil Útvar pro vyšetřování trestných činů v oblasti organizovaného zločinu a korupce. Iniciátory skandálu byli podle vyšetřovatelů Alexej Ivanov, Sergej Šeleg a Alexander Syrej, kteří společně s dalším spoluhráčem Nikitou Ustiněnkem půjdou před soud. Další trojlístek Stanislav Kučkin, Pavel Bojančuk a Vjačeslav Lisičkin aktivně spolupracoval při vyšetřování a líčení je tak nečeká.

Všichni hokejisté se přiznali. Zmíněna čtveřice je podezřelá z nezákonného obohacení na základě ovlivněného sportovního zápasu, případ už převzal státní zástupce. Při vyšetřování navíc vyšlo najevo, že v den utkání se o záměru dozvěděli další tři hráči, kteří se však na podvodu odmítli podílet. Plán spoluhráčů nicméně nikomu neoznámili.

Disciplinární komise běloruského hokejového svazu potrestala všechny aktéry ročními tresty. Zápas byl kontumován ve prospěch Mogilevu.