Hejduk v repre! Ale už jen USA. Taková jsou pravidla, říká otec Milan | iSport.cz

Jinam než do Colorada se mi nechce, říká Hejduk • Michal Beránek (Sport)

Milan Hejduk v Jihlavě ukázal, že v NHL by ještě pár sezon zvládl odehrát • Pavel Mazáč (Sport)

Hejduk přišel do Colorada v roce 1998 z Pardubic ověnčený zlatou medailí z olympijských her v Naganu. • Twitter.com

Miroslav Harry Martínek, Jiří Šlégr, Milan Hejduk st. a Radoslav Svoboda při vstupu do Síně slávy českého hokeje • Pavel Mazáč / Sport

Miroslav Harry Martínek, Jiří Šlégr, Milan Hejduk st. a Radoslav Svoboda při vstupu do Síně slávy českého hokeje • Pavel Mazáč / Sport

V roce 2001 vzal Milan Hejduk mimo jiné i na svou bývalou základní školu či do nemocnice • Pavel Mazáč (Sport)

Před rokem přijeli synové Milana Hejduka na reprezentační kemp U16 do Česka. Ale pravidla jim hrát za národní tým nedovolí. Čeká je jiná cesta. Útočníka Marka si teď do svého programu vybral tým USA. „Mám radost, že se tam dostal. Čekají ho tréninky ve skupině těch nejlepších hráčů, takže je předpoklad, že se všichni budou zlepšovat,“ řekl iSport Premium táta Milan, legenda Colorada. A obránce David? Taky může dojít daleko, jen jinudy. V českém dresu spolu dvojčata nenastoupí.

Chvíli nosili na zádech čísla 33 a 22 jako švédská dvojčata Sedinova. Marek je útočník, David obránce. Narodili se 3. ledna 2004 a teď se kariéra pomalu dostává do fáze, kdy začíná být zajímavá. Táta Milan Hejduk velké prognózy vždycky spíš brzdil. „Zatím to vidíme tak, že bychom hokej rádi propojili se školou. Bylo by fajn, kdyby se kluci dostali s hokejem na univerzitu,“ říkal před rokem pro Sport.

„Milan vždycky říká, že kdo ví, jestli kluci budou hrát hokej. V tomhle je s ním velká zábava,“ usmívá se bývalý obránce Jan Hejda, který se stejně jako Hejduk usadil v Denveru. Spolu hráli za Colorado v NHL a trénovali mládežnický tým Colorado Thunderbirds, tedy i dvojčata. Hejda navíc pracuje v agentuře, která mladé hráče zastupuje. „Oni to mají v rodině tak nastavené, Milan je hrozně pokorný. Ale já to říct můžu, oba kluci jsou fakt dobří,“ dodává bývalý bek Slavie.

Svědčí o tom i fakt, že Marka si vybral do svého programu tým USA. Celý proces funguje tak, že skauti sledují vytipované hráče dlouhou dobu, píší o nich reporty. Pak se 49 nejlepších sjede na kemp, ze kterého se vybere 23 jmen, z obrovské základny stovek kvalitních hokejistů jen tohle číslo.