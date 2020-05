Jak se měnil Ondřej Pavelec: dvojka Vokouna, fotbalista a mladý důchodce | iSport.cz

2019. Ondřej Pavelec v hokejové výstroji pouští do branky fotbalový míč. Vtipný experiment si vyzkoušel na stadionu hokejové Hvězdy... • Archiv Sportu (Pavel Mazáč)

2014. Čtvrtfinále olympiády v Soči. Po čtvrtém gólu Američanů trenéři sáhli ke střídání brankářů - do branky zamířil Alexander Salák, Ondřeje Pavelce utěšuje Patrik Eliáš... • Archiv Sportu (Barbora Reichová)

2014. Ondřej Pavelec v osmifinále olympijských her v Soči proti Slovensku. Češi zvítězili 5:3. • Archiv Sportu (Barbora Reichová)

2010. Ondřej Pavelec zasahuje při ruském tlaku v zápase Švédských hokejových her, které byly generálkou na světový šampionát • Archiv Sportu (Jaroslav Legner)

2010. Ondřej Pavelec (vlevo) jako náhradník sleduje závěr čtvrtfinále olympijského turnaje ve Vancouveru, v němž Češi podlehli Finsku 0:2. Přes Tomáše Vokouna (při power play vpravo) se tehdy do branky nedostal... • Archiv Sportu (Barbora Reichová)

2006. Devatenáctiletý talent Ondřej Pavelec na soustředění reprezentace do 20 let před světovým šampionátem dvacítek. Na něm v pěti zápasech dostal 15 gólů, Češi neprošli přes čtvrtfinále a skončili pátí... • Archiv Sport (Jaroslav Legner)

Při příjezdu z legendárního MS v Německu 2010 držel ceduli Vokoun je bůh. Start dospělé reprezentační kariéry prožil Ondřej Pavelec (32) právě jako dvojka za Tomášem Vokounem, brzy ale brankoviště nároďáku opanoval sám - a přispěl třeba k bronzu ze Slovenska v roce 2011, na domácím šampionátu v roce 2015 mu s týmem medaile utekla. I v NHL Pavelec zářil, Winnipeg dotáhl do play off, pak ale začala jeho hvězda - i kvůli zraněním - uvadat. Už v roce 2017 uvažoval o konci kariéry, to ale ještě dostal jednu šanci v Rangers, za rok už ale s hokejem nadobro seknul. V jednatřiceti letech. A může se tak věnovat třeba svému oblíbenému fotbalu... Projděte si, jak se měnil před objektivy fotografů deníku Sport.