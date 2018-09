Pavelec vysvětluje: Hraní už by mi nedávalo smysl. A proč nekývl Plzni?

Dopředu věděl, že hokej nechce hrát dlouho po třicítce. Nebo dokonce do čtyřiceti. Jednoznačnou prioritou pro Ondřeje Pavelce byla NHL. Když to neklaplo, nešel přes závit. A končí. V rozhovoru pro Sport dnes už bývalý gólman vysvětluje, proč už ho nelákalo hrát v KHL nebo v extralize. „Nechci jít někam jenom kvůli penězům,“ popisuje upřímně dlouholetá jednička Atlanty a Winnipegu. V historickém pořadí českých gólmanů podle počtu zápasů figuruje na třetím místě za Dominikem Haškem (735) a Tomášem Vokounem (700).

Jednoduchá otázka. Proč přichází konec?

„Nebylo to o rozhodnutí ze dne na den. Podobné myšlenky jsem měl v hlavě delší dobu, už jsem o tom přemýšlel minulé léto. Vždycky jsem si říkal, že chci hrát NHL, nebo nic. Takže ve finále to bylo jednoduchý.“

Kdy to ve vás definitivně uzrálo?

„Během července jsem to nechal plynout. Ještě jsem čekal. Ale v srpnu už jsem věděl, že nabídka z NHL, která by mi dávala smysl, asi těžko přijde. Protože se tam pohybuju dlouho, vím, jak to chodí. Takže jsem to měl jasně dané.“

Co to znamená, že by vám nabídka musela dávat smysl?

„Loni přišla hned první den, kdy jsem byl volný hráč. Rangers o mě stáli, takže proto jsem na to kývnul. Byla to pro mě ještě výzva. Ale může se stát, že vás někam chtějí na zkoušku nebo už mají čtyři jiné brankáře. Jsou i případy, kdy mají jednoho staršího, jednoho mladšího. Zámoří jde cestou mladších kluků, což je dobře. V takovém případě se přes ně dostává hrozně těžko.“

Nedoufal jste, že vám Rangers nabídnou další spolupráci?

„Je pravda, že jsem si to přál. Na druhou stranu – mají tam šestatřicetiletého Lundqvista, chtějí dát šanci mladším. A když v minulé sezoně nastoupil Georgiev, kterému je dvaadvacet, chytal fakt dobře. Takže takhle se rozhodli, respektuju to. Dává jim to smysl. Kdybych měl výbornou sezonu, situace by asi byla jiná. Ke konci jsem se zranil, což tomu také nepomohlo.“

Odchod do KHL vás nelákal?

„Ne. Vůbec ne.“

Proč?

„Je pravda, že přišly dvě nabídky. Ale to bych se musel rozhodnout hned po sezoně