Obránci z Liberce našli nádor na srdci. Ve dvaceti raka nečekáte, napsal | iSport.cz

Po několika týdnech mlčení vyšel s pravdou ven. Ondřej Buchtela, šikovný obránce, který si již stihl zahrát v extralize za Chomutov, svým nejnovějším příspěvkem na sociální síti bezpochyby dojal každého fanouška.

„Nejdříve se mi to psát nechtělo, zvlášť sem na IG, ale po pár dnech přemýšlení jsem si řekl, že by se to stejně zjistilo a pravda by vyjela na povrch. Důvodem, proč teď netrénuji, nejsem aktivní na sociálních sítích a nevycházím z domu, a když už, tak jen na vozíku, je RAKOVINA... Lékaři mi diagnostikovali zhoubný nádor na srdci,“ prozradil bývalý mládežnický reprezentant.

Ještě před dvěma týdny by Buchtela i celá jeho rodina nevěřili, že se dá život během dvou dnů otočit vzhůru nohama a úplně zpřeházet priority. „Tak vám říkám, že to jde. Ve dvaceti letech raka nečekáte, ale když přijde, nezbývá nic jiného, než bojovat. Není čas litovat se, ptát se proč zrovna já a ne ten druhej, prostě a jednoduše BOJOVAT!“ napsal ústecký rodák odhodlaně.

Na instagramový účet Buchtelovi okamžitě vyjádřili podporu všichni známí a spoluhráči, mezi kterými byl například zkušený útočník Radek Duda . Přidali se i chomutovští Piráti, u kterých mladý bojovník vyrostl do seniorského hokeje a zahrál si s nimi nejvyšší soutěž. Svého hráče podpořil rovněž Liberec s heslem: „Jsme s tebou!“

Inspiraci v boji se zhoubným nádorem může nalézt v Jiřím Průžkovi, spoluhráči z Benátek. Útočník Liberce minulý rok úspěšně překonal rakovinu varlat a dokázal se vrátit k aktivnímu hokeji.

„V hlavě jsem nyní určitě silnější. Kolikrát si teď říkám, že každý zápas je za odměnu. Co vás nezabije, to vás posílí. Užívám si to. Dřív jsem řešil hodně bodování, i když jsme vyhráli a já neměl ani bod, býval jsem naštvaný. Vždycky jsem chtěl dávat góly a nahrávat. Nyní jsem si ale uvědomil, že základem je, když hrajete a můžete se tak pořád zlepšovat,„ řekl Průžek v rozhovoru pro iSport.cz. Po předčasně ukončené sezoně si vysloužil cenu za oddanost k hokeji.