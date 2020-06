Trenér dorostu z Brna na nahrávce tvrdě tepe hráče: Budeš žrát tvaroh! | iSport.cz

Jedni se neskutečně baví, druzí nevěří, co je dnes možné. Český hokej ve všech svých patrech diskutuje uniklou nahrávku z kabiny dorostenců extraligové Techniky Brno, v níž se to drsnými apely vůči hráčům jen hemží. Tím, kdo si nebere servítky, je zkušený trenér Martin Stloukal, v minulosti kouč Znojma v EBEL nebo rakouského Klagenfurtu v téže lize. „Cílená kampaň konkurence,“ reagoval Pavel Kubica, generální manažer Techniky. Nahrávka podle informací Sportu pochází z 25. května.

Někteří zmiňují seriál Lajna, jiné napadá, že jde o ideální námět pro Petra Čtvrtníčka. Tady si prosím neplést jméno známého recesisty s asistentem dorosteneckého týmu Jiřím. Z nahrávky je nanejvýš patrné, že herecký výkon Martina Stloukala je výrazný. A zároveň dosti svérázný.

Padají ostrá, vulgární slova, na první dobrou rozhodně nelze říci, že jde o příkladné chování kouče vůči hráčům, jimž je mezi patnácti a šestnácti roky. „Jiný už nebudu. Nejsem alibista,“ vysvětlil v rozhovoru pro Sport.

Šéf týmu hráčům vyčítá, že se po koronavirové pauze vrátili nepřipravení, ve velmi špatném fyzickém stavu. Rychle seznal, že jeho svěřenci během asi desetitýdenní přestávky netrénovali a nabrali přebytečná kila. Vadily mu rovněž údajné výmluvy na zdravotní obtíže.

A tak po běžeckém tréninku a před další fází na ledě dal Stloukal hráčům v kabině pořádný kartáč, minimálně jednoho svěřence okamžitě a bez milosti vyhodil. A jal se sjednávat nápravu. „Ti, co nemohli běhat, nepůjdou na led. Budou se uzdravovat pod odborným vedením lékaře Martina Stloukala v posilovně. Všechny uzdravím!“ rozvášnil se.

Stloukal během osmiminutového proslovu dal najevo vztek z nepochopení hráčů, že mají pracovat, aby především zlepšili sami sebe. „Vy jste tady zodpovědní za to. Každý z vás je zodpovědný. Jestli ten hokej nechcete hrát, nenuťte rodiče, aby to platili a neserte mě, abych já tady vydával energii. Nemám na to náladu ani čas. Rychle si odletím zpátky na Floridu. Nebudu se tady s nikým srát…“

Hráčům svérázně představil jejich jídelníček na následující období. „Když budete žrát rýži, nemůžete žrát maso. Žádné vepřové, jen hovězí a krůtí,“ vybral Stloukal s tím, ať hráči zapomenou na nákupy masa ve velkých marketech. Což jim vysvětlil velmi sugestivně. Někteří dostali za úkol snídat tvaroh „Takže řekneš fotrovi, získáte si věrnostní kartu a budeš bydlet v tvarohárně. To znamená 250 gramů tvarohu polotučnýho budeš žrát třikrát v týdnu na snídani,“ nakázal Stloukal jednomu.

Manažer kvůli nahrávce stále zvedá telefon

Manažer Kubica je z celého případu mrzutý, odezva je značná. „Nahrávku jsem slyšel asi dvakrát, v současné době jen zvedám telefony a odpovídám na otázky k této věci,“ povzdechl si. Poprvé se k nahrávce dostal ve čtvrtek, od té doby je se Stloukalem na telefonu a zainteresované svolává po neděli na schůzku. „Na pondělí jsme svolali vedení klubu a trenérskou radu, kde tuto záležitost probereme. Voláte mi v pátek odpoledne, je víkend, my jsme poloamatérský klub, dopřejeme trenérům volný víkend a v pondělí se k tomu vyjádříme,“ vysvětlil Kubica.

Stloukalovy přímé a prudké nátury je si dobře vědom. „Kdo Martina zná, ví, jaký je impulzivní trenér. Patří do skupiny trenérů napříč Českou republikou, kteří jsou zkrátka takoví. Některá slova určitě nebyla zvolena adekvátně a nepatří tam, to si můžeme přiznat. Některá slova byla zase řečena správně, ale špatnou formou.“

Je téměř jisté, že o vynesení nahrávky se postaral někdo z hráčů, její hromadné sdílení má podle Kubici na starosti někdo jiný. „Mrzí mě, že to vyšlo ven v den, kdy se nám podařilo dotáhnout do konce jednání s klubem Litomyšl o převodu práv na extraligu juniorů. Mám za to, že jde o cílenou kampaň proti našemu klubu ze strany konkurence,“ míní Kubica s tím, že jej mrzí únik choulostivého materiálu. „Vše bylo řečeno v prostředí uzavřené kabiny, kde si myslím, že by to také mělo zůstat…“

Byť Kubica ví, že Technika tímto neutržila dobrou reklamu, pravdu v Stloukalově výstupu také vidí. „Nahrávka pochází z prvního dne kompletní přípravy po koronaviru, kdy jsme šli poprvé na led. Proto měl trenér k hráčům proslov o tom, jak by sezona měla vypadat, co by měli dělat, jak se stravovat. Že jim to řekl formou chlapa od hokeje a nikoli vysokoškolského profesora, to už je věc druhá. Nahrávka však obsahuje spoustu věcí, které dotyčná kategorie potřebovala sdělit…“

Proslov trenéra Techniky Brno Martina Stloukala k hokejovým dorostencům

Přepis Stloukalova proslovu: Se tady nebudu dívat na nějakej Tábor…

„… Skončil, vyhazuju ho… Druhá věc, která mě nasrala, bylo to, že mi zavolala jeho matka. Pánové, já vám na to seru! Nebudu se bavit s vašima matkama! Ani s jednou! Hokej hrajete vy!

Žádná matka mi nic nebude volat a nebude se mnou komunikovat. Černý! Další… Nezajímá mě to.

Ti, co nemohli běhat, nepůjdou na led. Budou se uzdravovat pod odborným vedením lékaře Martina Stloukala v posilovně. Všechny uzdravím!

Pakoš, kdes byl? – „Neměl mě, kdo odvézt… -

Nezájem! Taky pravděpodobně seš tady dneska naposled. Vůbec mě to nezajímá, to jsou vaše problémy. Toto je extraliga dorostu! Nejvyšší soutěž. Jo?! Tyhlety pí… si řešte v Břeclavi.

Tak a teď ke konstruktivní práci…

Všichni budou vybaveni C vitaminem 1000. Každé ráno na lačnej žaludek polknete tabletku C 1000. Jestli si seženete 250ky, tak budete žrát čtyři. Vypijete na to jednu sklenici vody a teprve za dvacet minut můžete snídat. To už si máte psát, nebo jestli máte puštěný nahrávání, už máte nahrávat. Jo? Teprve pak se bude snídat.

Hráči, podvyživení typu jako je David Šupa, kterej je sice vysokej, ale do osobních soubojů když vlítne, tak protože je samozřejmě jak topol, tak když na něj vlítnu já, přerazím ho vejpůl. Budeš bydlet kde? Jak ten z té Třebíče… Ten, jak tady byl loni, ten pravák, jak se jmenoval? Šplíchačka… Takže řekneš fotrovi, získáte si věrnostní kartu a budeš bydlet v tvarohárně. To znamená 250 gramů tvarohu polotučnýho budeš žrát třikrát v týdnu na snídani.

… Ty na led taky nejdeš samozřejmě, to je ti doufám jasný. Ti dám okostici, až ti bude špatně, vole.

Samozřejmě, pak jsou tady hráči, kteří mají genetiku danou trošku jinak, to se nedá nic dělat. Jako je třeba Honza Svoboda. Nebo je tady Krejčí. Vy bohužel, budete muset dělit stravu.

To znamená, když budete žrát rýži, nemůžete žrát maso. A obráceně. Když maso, tak ne přílohy. Brambory zapomeňte, vepřové maso se žrát nebude. Včetně šunky. Tu můžete jenom krůtí. Kuřecí bych taky nedoporučoval.

Budete si hlídat jídlo tak, abyste se dostali ke žrádlu minimálně pětkrát denně. Hlavní jídla jsou snídaně, oběd, večeře. Svačiny jsou předtréninkový, a tam bude buďto banán nebo tam bude broskvová výživa. Padesát minut před tréninkem nejpozdějc. Se nebudu dívat tady na to vole, že nemáte energii, kterou už tak nemáte. A ještě blbě žerete.

Další, kdo bude na tvarohu, je Pospec. Mám trošku strach, že kdybych fókl, že bys odletěl do Líšně.

Dvakrát v týdnu budete žrát hovězí maso. Dvakrát až třikrát v týdnu bude krůtí. Kuřecí jenom z farmy, žádný z kauflandu, teska a tady tyhlety sračky. Nic takového. Maximálně můžete Sklizeno nebo Dobrejšpajz. Polívky vůbec. Pití může být perlivá voda, pokud vám bude těžko nebo něco takovýho, můžete si dát zero kolu, ale výjimečně. Vajíčka dvakrát v týdnu.

Samozřejmě, největší tlusťoch v mančaftu, jo, tak to, co posloucháš, budeš takhle dodržovat. Brambory už vůbec, to neexistuje, to je škrtlý. O smaženým žrádle se ani nebudeme bavit.

Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch tam. Nebo něco takovýho. Nebo pizzu, to ani náhodou, hošánci.

Jestli u někoho uvidím pizzu, tak ho nakopnu do prdele, že se zastaví před zimákem.

Na každej trénink, když řekneme, že je sraz o půl, kdy máme být v kabině? O patnáct minut dřív. Co zde budete dělat? Připravíte si hokejky, nabroušený brusle a rozcvičíte se. To znamená: protáhnete se a nachystáte tak, že když přijdu já, pan Tuháček nebo Jirka Čtvrtníček, tak už se bude trénovat. Ne že se já na vás budu dívat, že ještě někdo zívá nebo si protírá oči. Nebo něco takového. Neexistuje!

To, že jste se dva měsíce flákali, tak to je vrchol! Kromě třech týmů v extralize mám všude svoje hráče. Neexistuje, aby jeden chyběl nebo si stěžoval na koleno, okostici vole nebo já nevím co. Tady je to jak lazaret a to je vám patnáct let!

Vaše tělo ještě vůbec nemůže vědět, co je to nějaká okostice. Nebo že ho bolí achilovka. To je jenom proto, že nejste zvyklí na sobě systematicky pracovat.

Honza Svoboda je kapitán, kterého jsem určil, protože tomu rozumím a taky jedinej si přišel zatrénovat v sobotu. Ti, co to mají za trest, to mají za trest. Ale jedinej pochopil, že ten trénink může být i pro vás. Pro vás samotný. Že se chcete furt zlepšovat. Že chcete být nejlepší. Že chcete vyhrát titul. A tak dále. Jo? Že si tady vytřem prdel s tou Kometou posranou. A ne to, co tady předvádíme my od prvního dne. Jenom kvůli tomu, že jste se flákali dva měsíce. A ještě tady budu řešit s paní Láníkovou, že neví, v kolik má její syn trénink.

Jste normální, nebo co?! Co mně je potom, ku…!

Vy jste tady zodpovědní za to. Každý z vás je zodpovědný. Jestli ten hokej nechcete hrát, nenuťte ty rodiče, aby to platili a neserte mě, abych já tady vydával energii. Nemám na to náladu ani čas. Rychle si odletím zpátky na Floridu. Nebudu se tady s nikým srát.

Každej se zatím zamyslete, co vám tady vykládám. Už to skončilo, ta sranda. Odteďka pracujeme na tom, abychom v listopadu postoupili do finálovky a já si zvykl hrát jenom o titul. Se tady nebudu dívat na to, že sem přijede nějakej Tábor, nebo tam v té prdeli za tou Plzní, kde jsme byli.

Zapomeňte na to. Se všema se bude vyhrávat. A kdo nás porazí, dostane na tlamu!

Tak to tady bude. Odteďka!

O půl budou všichni venku, pak se půjde do posilovny, jdeme bruslit a pak se bude ještě sprintovat.

A už nechci nic slyšet. A zapomeňte na to, že mě budou rodiče volat nebo psát.

Konec!“