Kouč z nahrávky má dost zastánců: Tak se musí na rozmazlené mladé! | iSport.cz

S klidným svědomím můžeme konstatovat, že hokejových příznivců, kteří za trenérem s prořízlou pusou stojí, je víc, než těch, kteří jeho výstup odsuzují. Jich sice není úplně málo. Ovšem jsou v menšině. Z diskuse pod články na webu iSport.cz či na facebooku deníku Sport, výsledek poměrně překvapivě jednoznačný.

Odsouzení je v defenzivě, zato evidujeme silnou dávku pochopení pro tvrdý výstup kouče, který své svěřence po jejich návratu k tréninku z koronavirových prázdnin našel ve fyzicky zdecimovaném stavu, což jim dal poměrně drsně najevo. Třeba i tím, že z vysoka kašle na jejich poukazování na zdravotní problémy. K tomu použil i velmi nelichotivá vyjádření pro pracovníky bister (smradlaví, špinaví cikáni), u Stloukala neprošlo ani údajné menu v asijských fast foodech (přejetí psi).

Zde je výběr reakcí čtenářů iSport.cz. Na jaké straně stojíte vy? Zapojte se do diskuse.

PRO STLOUKALA

stanley1622

„Dnešní doba je o tlaku.... 15letí už v sobě lásku a nadšení ke sportu (hokeji) musí mít vybudovanou a začít si zvykat, že musí fungovat pod tlakem... Ne aby byli profesionální sportovci, ale aby zvládli nároky života (dostat se na školu, uspět ve výběrovém řízení, uspět v zaměstnání atd.)... zvyknout si na princip, že když něco chci dosáhnout, musím tomu něco dát (trénink, strava, disciplína, zodpovědnost k týmu, zodpovědnost sám k sobě, respekt k autoritě apod.)

Každý, kdo podstrkuje tomuto PANU TRENÉROVI, rasismus atd. je sám ubožák... DÍKY, PANE TRENÉRE! Věřím tomu, že lidí, kteří tohoto trenéra ocení, je absolutní většina...

Aksik

„Přečtěte si článek znovu a vynechte ty vulgarity. Zbyde čistá pravda.“

risi

„Souhlasím s trenérem!! Cesta k úspěchu vede přes tvrdou disciplínu, přes tvrdý řád! Takže vy, kteří si myslíte, že on je hrubý, tak nerozumíte a nejdete si za svými sny. Ti kluci to hrajou, protože chtějí hrát hokej, ale aby ten hokej hráli dobře, musí být přísný režim. Zastávám se trenéra.“

zkratik

„Věřím tomu, že ten, kdo to nahrál, nejde pro sprostý slovo daleko. A jak hecoval spoluhráče kapitán Růžička v Naganu?Takhle se hráči mezi sebou hecujou. Primabaleríny musej do baletu.“

Pohybovenadany

„A na vojnu s něma taky. Ráno budíček, do kanad, na brambory do kuchyně . No snad mu ty “nevhodné” výrazy o menšinach projdou viz Maroš Kramár. Ten taky nic neudělal.“

Hokejka899613

„A jakým způsobem si myslíte že mají být trénování? V čem je to špatný trenér? Má za sebou úspěchy, ve Znojmě dovedl juniorku k titulu. Vytrénoval spoustu skvělých hráčů jako je např. Jarůšek. Tak v čem je to hlupák?“

Hasa

„Není jediný důvod, proč vyhazovat trenéra. Má zjevně zájem s tím týmem alespoň trochu pohnout. A navíc má skoro ve všem pravdu. A pokud někoho pohoršuje forma působení, tak neví nic o hokejové kabině. Jednak tohle ještě vůbec nic nebylo a HLAVNĚ – co se stane v kabině, tam musí i zůstat. Ten, kdo to vynesl, tam nemá co dělat!“

JIRKA Mazba

„Perfektní práce pane trenére, takhle se na ty primadony musí. Nevidím jediný důvod, zač trenéra odsuzovat. Naopak, je vidět že je pro hokej zapálený a dělá to s láskou na rozdíl od těch „hvězdiček“. Zasloužil by trénovat lepší a profesionálnější tým. Jen s takovýma lidma se náš hokej může posunout vpřed.“

MartyRosyth

„Nedělejte pořád z těch dětí panenky ufňukané! Je třeba dát dětem taky trochu toho kartáče, ať si uvědomí, že je třeba dřít a padnout na hubu, aby něco dokázali. Je třeba jít někdy na krev a říkat věci od plic, protože s nich vyrostou *** a ne chlapi!!! Souhlasím s trenérem a fandím mu, protože jsem to zažil a nikdy toho nelituju a ani jaká byla vojna.“

michalmertl

„Proč by Vás vyhazovali. Žijete pro svoji věc, hokej, úspěch a tak to prostě je. Zažil jsem to mnohem tvrdší.“

PROTI STLOUKALOVI

horalysa

„100 lidí, 100 názorů. Každý si to může přebrat, jak chce. Kluci jsou mladí a lehce „nakažliví“. Trenér si vůbec neuvědomuje, že jeho chování si kluci lehce ve svém dalším životě osvojí a začnou se podobně chovat k ostatním lidem. Já bych jeho způsob trénování nepodceňoval. Skutečná trenérská ikona si dokáže udělat respekt a udržet kázeň i bez podobných slov. Kdo ta "ikona" není, musí si pomáhat právě těmi způsoby, jaké zastává tento pán.“

mukis

„Pro patnáctileté dejme tomu, ti už si to snad dokážou přebrat. Jenže tento blázen pravidelně řval i na osmileté kluky daleko horší věci než jen tyto vulgární výživové rady. Sam jsem to několik let zažíval. Tento agresivní člověk by neměl mít k dětem vůbec přístup. Kolikrát i fyzicky napadl rozhodčí, když s ním nesouhlasil a byli jsme jako cely team kvůli němu vyloučeni z turnaje. Prostě agresivní ho*ado, které by se mělo léčit na psychiatrii.“

seldon

„Člověku je smutno, když si uvědomí, že tento zakomplexovaný hňup pracuje s mládeží. V podstatě je to přesná ukázka českého hokeje, v jednoho progresivního trenéra vyjde dvacet podobných hlupáků. Opravdu by 15 kluk mel být motivován a trénován tímto způsobem? Výsledkem je stav českeho hokeje. Banda obdobných Hrouzků, ze které má každý jen srandu.“

sebr

„Jak jsou nastaveni dnešní mladí je vidět na náměstích a demonstracích. Ale jak na ně někdo jukne, tak se hned ohání lidskými právy. Ve sportu to jinak nejde, než kluky vyburcovat a mamánci, ať jdou hrát šachy. Jen pozor, aby si nevypíchli oko střelcem!“

Patty

„Tohle je špatně, přesně tip trenéra, kterého nikdo v kabině nebude brát vážně. Zažil jsem spousty trenérů, vím, o čem mluvím . Trenér musí být osobnost (charakter), nikoliv zakomplexovaný blb.“

mukis

„Tento pan získává „respekt“ pouze strachem, ale nikdo ho nemá rád a neváží si ho. Mám s ním zkušenost.“

hayena

„Zajímalo by mne, jaké má trenér vzdělání a jakou trenérskou třídu.“

frantacizek

„Tenhle trenér by k sobě potřeboval více než kondičního psychologa coby asistenta... Stále špatný přístup, trenére.. První zásadou úspěchu ve sportu je získat si kabinu, a tu už tímto vynesením nahrávky nemáte, máte tam minoritní-většinovou (těžko říci) skupinu, která Vás nerespektuje a nepůjde za Vámi ani na tom ledě... A nerespektuje Vás ani s těmi úspěchy z minulosti, které asi máte, byť EBEL liga je okrajovou evropskou ligou, principiálně to ale úspěch je. Těžko pak vyměníte v rozběhnuté sezoně 5-10 hráčů, kteří Vám začali narušovat kabinu..

Z mých zkušeností – pokud je někdo 15 let nějak z rodiny vychován – nezměníte jej najednou v 15. letech. A nejhorší je, když má takový talentu na rozdávání.. Zkrátka to tam není a nikdy nebude a nemá význam tlačit na pilu a dělat, že otočíte najednou kormidlem dějin jeho života. Zásadní vliv má rodina, ve které žije po celou dobu, přístup rodičů k němu.. Trenér nemůže vyhrát zápas, vyhrávají jej vždy nakonec hráči.. Chápu jeho slova, ale s tímto přístupem, se zvláště u mládeže, která tohle bere ještě jen jako hobby (neživí rodiny, proto to srovnání s mužským hokejem je ještě úplně jinde) dostane akorát on sám do fáze, kdy už jej ta práce nebude samotného těšit..

Podle mě si ten tlak na sebe utváříte sám a v konečném důsledku jej přenášíte na ty mladé kluky, což jim v zápase určitě nepomůže, tam by měli jít s čistou hlavou. Přitom jste v úžasné pozici jako neakademický (nevýběrový) tým, který tzv. -nemá, co ztratit- , může jen získat už jen tím, že se v soutěži udrží, zahraje si s nejlepšími v republice... Podle mě vede cesta u současné mládeže ve sportu v tom nechat je hlavně bavit se tou hrou. Kdo tohle pochopí, začne vychovávat ty nové Jágry, Pastrňáky apod., pač všechno to jsou hračičkové z podstaty jejich hry. český hokej byl vždy založen ne na tahaní pneumatik jako v Rusku po ledě a strojových kombinacích, ale na vyčůranosti ve hře na ledě a především partě, týmovém výkonu. A vy ten tým u sebe tímto přístupem ztrácíte...“