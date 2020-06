Král před volbami: Možný konkurent? Lojzovi jsem řekl: Pojď do toho! | iSport.cz

Na sobotní volební svazové konferenci v pražském hotelu Clarion utrží čtvrtý čtyřletý mandát. Tomáš Král bude z nejvyššího místa dál vládnout českému hokeji. Zastavit se má na nepřetržité šestnáct let trvající štaci v létě 2024. Co máme čekat? V rozhovoru pro iSport Premium mluví o spekulaci ohledně možné kandidatuře Aloise Hadamczika či trenérovi dorostu z uniklé nahrávky. Jak vidí jeho názory? Co vyčetl Slavomíru Lenerovi? Co s odstupem času říká na konflikt mezi Filipem Pešánem a Václavem Varaďou? A co všechno čeká od šéftrenéra, který má za sebou první rok ve funkci?

Byť českým hokejem rezonuje řada názorových proudů, nezřídka slyšíte nespokojenost nad stavem výchovy nových Jágrů či Hašků, protikandidát se Tomáši Králi nenašel. O kandidatuře uvažoval Alois Hadamczik, nakonec do boje nejde. Ještě přímo na konferenci může vyplavat nové jméno, ovšem bez nároku na úspěch. „Dovedu si představit, že to po mně vezme například Milan Hnilička nebo Libor Zábranský,“ dívá se Král hodně dopředu.

Po čtyřech letech se vám znovu nepostaví žádný soupeř. Čím si to vysvětlujete?

„Domníval jsem se, že by se o pozici prezidenta mohl někdo zajímat. Zatím to tak nevypadá. Na druhou stranu, nějaký kredit a respekt asi mám. Práce za dvanáct let na svazu byla spoustou lidí odvedená a velmi dobře. Za tím si stojím. Kdyby hnutí nebylo spokojené, asi si mě nebude několikrát po sobě vybírat. Za poslední dobu se hnutí sjednotilo, je to mnohem lepší než dřív, kdy v hokeji často probíhaly z mého pohledu nesmyslné půtky.“

Teď už neprobíhají?

„Letos jsem před volbami mluvil s lidmi z krajů, s druhou a první ligou, samozřejmě i extraligou. Po stránce nálady v hnutí jsme dál. Všechno probíhá v klidu, umíme se navzájem domluvit. Lidi jsou do práce zapojení, baví je to, pracuje se kvalitně a smysluplně. Máme plno mladých vzdělaných trenérů, další se vzdělávají. Čísla, která na konferenci zazní, budou vypovídající.“

Co podle vás neběží, jak má?

„Mrzí mě, že není medaile. Máme deset let od titulu, osm let od poslední medaile. Semifinálových účastí bylo tolik, že kdyby aspoň jedna placka vyšla, celé by se to hodnotilo příjemněji.“

Koho vidíte vy jako svého případného nástupce?

„Je tu několik osobností. Za čtyři roky budou natolik zkušené a vyzrálé, že by si mohli vzít na hrb takhle velkou starost. Napadá mě Milan Hnilička, už nyní zastává vysokou funkci. To je přesně typ, který by mě mohl vystřídat. Nebo Libor Zábranský, s nímž perfektně vycházím a znám ho myslím dokonale. Velmi silná persona. Nechci na někoho zapomenout, ale jména se najdou silná.“

Spekulovalo se, že s vámi do boje půjde Alois Hadamczik. Očekával jste jeho kandidaturu?

„Musím říct, že s Lojzou mám seriózní vztah a jeho zájem jsem zaregistroval. Nebyl bych proti, bylo by to naprosto v pořádku. Volby znamená volit, lidi si mají z něčeho vybírat. I já bych byl radši, kdyby se protikandidáti objevili. Pokud bych doznal, že mají smysluplné vize a že jsou lepší než moje, na dalším zvolení bych nelpěl. Naopak. Z toho vlaku bych klidně vystoupil a případně byl nástupci k dispozici. To jsem přesně řekl i Lojzovi Hadamczikovi. Pokud máš chuť do toho jít, nemám s tím nejmenší problém… Ale upřímně