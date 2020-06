ANKETA: Stloukal? To jsem nezažil, říká Nečas. Kdo ale takhle nevytekl... | iSport.cz

Radek Smoleňák "Hokej hraju už nějaký pátek. Nevím, jak u jiných sportů, ale myslím, že všichni, kdo hrají hokej, tyhle situace zažili. Když bychom natáčeli úplně všechno, co se děje v kabině, tak by se lidé taky divili. Hokej není pro princezny. Samozřejmě byl v tom výstupu slovník, který asi není úplně vhodný, ale rozhodně se používá i na jiných pracovištích. Když je někdo prostě nasranej, tak padají peprnější výrazy a ostře se to pohádá... Něco je trochu rasistického, což není úplně fajn. To by se asi nemělo, ale jinak s tím výstupem zásadní problém nemám. Ti kluci... Klidně bych udělal anketu, kdo někdy takový nářez zažil. Řekl bych, že skoro každý. Není to něco, co člověk chce, ale ukažte mi někoho, kdo nikdy nevytekl, v jakémkoliv odvětví. Nevím přesně, za jakých okolností začal s proslovem, ale svým způsobem měl v něčem pravdu. Osobně toho trenéra neznám, ale takových kartáčů jsem dostal hodně."