Klan Zohornů: Od atrakce k respektu. Jak se připravují a posouvají limity? | iSport.cz

Tomáš Zohorna působí v Chabarovsku už pět let. Vrátí se do klubu i na novou sezonu? • Profimedia.cz

Spolu jim to ladí. Umí spustit pořádný rachot, hrát fyzický hokej. A taky všichni tři bratři Zohornové pochopili, že limity se mají překonávat. Společně objevili kouzlo dovednostních tréninků. Začal s nimi nejmladší Radim. Tomáš s Hynkem se k němu přidali po roce. Teď spolu pracují v Telči už druhý rok pohromadě. Hezky všichni tři. „Nemůžete jen čekat, co vám dá klub, musíte hledat cesty sami,“ říká Radim, který podepsal smlouvu s Pittsburghem. V článku iSport Premium si přečtěte, co říká Jaromír Pytlík, šéf akademie v Telči o rodinném klanu a také rozhovor s nejstarším z bratrů.

Když slyšíte jejich hlas v telefonu, prakticky je od sebe nerozeznáte. Mluví s podobnou dikcí a téměř stejným tónem. Na ledě je ale poznáte dobře. Tomáš je pitbul a šéf. Hynek bruslař. Radim obr. Zohornové! Nejdřív hlavně atrakce v reprezentaci, když je trenér Miloš Říha vzal v únoru 2019 poprvé společně na jednu akci. Teď tři útočníci, kteří by nejspíš hráli spolu na posledním MS, kdyby se konalo. Zlepšují se. Všichni pochopili, že investovat do sebe má smysl.

Přesněji řečeno, investují do svých schopností. Začal nejmladší Radim, když si před třemi roky vybral akademii v Telči. Bratři se přidali další léto. „Jestli se chcete zlepšovat, nemůžete jen čekat, co vám dá klub, ale potřebujete i sám hledat cesty, jak se posunout. Kdybych odmala věděl, že v Telči funguje Jarda Pytlík, jezdím tam každý víkend. Třeba na Martinu Nečasovi je hodně vidět, že tady maká. Při přerušené sezoně NHL sem v létě zase jezdil a pecka, když vidíte jeho bruslení, má ladný pohyb, šikovné ruce,“ vypočítává Radim.

Šéfa akademie v Telči Jaromíra Pytlíka Zohornové baví: „Vždycky se říká, že genetika je mocná, vrozené dispozice jsou dané a já s tím plně souhlasím. Když je ale máte najednou všechny tři na ledě v dovednostním tréninku, trochu znejistíte. Nepoznali byste, že jsou bratři.“ Hned ze sebe sype příklady: „Radim je velký, fyzicky výborně disponovaný, důrazný a rychlý. Hynek dovednostně velmi šikovný, má lehkost, někdy to v jeho podání vypadá laxně, ale tak to není, jen mu ty věci jdou tak nějak snáze. No a Tomáš je nejstarší a tak s těmi novými dovednostními věcmi má trochu problém, ovšem do té doby, než se začne hrát.“

Spolu umí přepnout na jiný mód. Schválně, vzpomenete ještě na historii jménem reprezentační turnaje Euro Hockey Tour?