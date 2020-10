Hokej v Česku se zastavil. Co můžete naladit v televizi místo extraligy?

Život v Česku se kvůli pandemii postupně zastavuje. Hokej se ode dneška stoupnul úplně, teoreticky na 14 dní, ale tenhle časový údaj nelze brát jako stoprocentní jistotu. Oproti jarním měsícům je tady ale jedna drobná útěcha. Můžete sledovat rozběhnuté ligy v Evropě, kolem se hraje a není problém naladit zápasy v televizi. V článku iSport.cz nabízíme seznam, co můžete vidět a na co se teď zaměřit.

Chabarovsk nebyl dva roky v play off a taky novou sezonu začal špatně. Vyhrál jen 4 zápasy z 15. Jenže dlouho čekal na svoje opory Tomáše a Hynka Zohornovy. V klubu najdete celkem pět Čechů, nováčkem je obránce Dominik Mašín, který se dlouho snažil dostat do NHL v dresu Tampy.

Slovenská extraliga

Od kdy se hraje: 2. října

Kolik lidí smí do hlediště: 50

Češi v soutěži: 13

Jan Havel, David Růžička, Pavel Jenyš, Marek Baránek, Pavel Klhůfek, Jakub Sedláček (Košice), Petr Obdržálek, Juraj Jurík, Filip Bajtek, Marek Drtina (Nové Zámky), Petr Ulrych, Tomáš Vošvrda (Poprad), Filip Krasanovský (Liptovský Mikuláš)

Proč ligu sledovat

Šťastného Košice

Odešel hlavní sponzor, na klub se dělala sbírka, vypadalo to, že hrát vůbec nebude. Nakonec se sponzor vrátil a tradiční klub v soutěži zůstal. Sportovním ředitelem a trenérem je tady bývalý chomutovský asistent Jan Šťastný. Hráče vybíral i na velkém try outu, další šanci má dostat Martin Réway.

Chytající agent

Tomáše Vošvrdu si pamatujete z Liberce a z Olomouce. Po dvou letech ve druhé německé lize zamířil bývalý mládežnický reprezentant na Slovensko a působí tady už třetí sezonu. V 31 letech je jedničkou Popradu. Perlička? Vedle toho zvládá ještě plnit roli hráčského agenta.

Sedláčkův restart

Se Zlínem se dostal do finále a byl silnou jedničkou. Pak Jakub Sedláček odešel chytat KHL do Rigy. V létě 2017 se vrátil do Česka, ale už se nestal zpátky hvězdou, nikdy neurval branku jen pro sebe. Platilo v Hradce, ve Zlíně i ve Spartě. V Košicích by měl chytat hodně. Vyskočí zase nahoru?

Co uvidíte v televizi tento týden

pátek zápas bude upřesněn (17:45, Sport1)

neděle Banská Bystrica-Košice (17:45, Sport 2)