Kouč Stloukal: Trénujeme za NAZDAR. Co předcházelo slavné nahrávce?

Kauza uniklé nahrávky z kabiny dorostenců Techniky Brno znovu otevřela debatu o výchově české sportovní mládeže. Nepřípustné, nehorázné, prskali na hokejovém svazu, kde začali trenérovi Techniky Brno Martinu Stloukalovi šlapat po krku. Vždyť má ve všem pravdu, na dnešní mladé platí jen přísnost, ozývalo se z druhého břehu.

Před pár měsíci jste se postaral o mimořádný poprask, jenž daleko přesáhl hokejové mantinely, vaše jméno padalo v celé společnosti. Jste za to rád?

„Jsem. S odstupem času určitě. Těší mě, že se to celé stalo.“

Co řekli k případu? Tomáš Král, prezident Českého hokeje: Přísnost a tvrdost jsou na místě. Ale jsou tam pasáže, například rasistické narážky, které přijatelné nikdy nebudou, plus i některé odborné věci jsou mimo mísu. Všechno má svoje meze. A takové chování k hráčům nemá u nás místo. Filip Pešán, šéftrenér Českého hokeje: Pro mě naprosto neakceptovatelný projev, který nemá absolutně co do činění s filozofií, kterou razím. Myslím si, že jde o velké šlápnutí vedle a velké pochybení jak samotného trenéra, tak i klubu. Ten se měl postavit svým názorem k celé situaci jinak. Můj názor je takový, že se trenéru Stloukalovi měla činnost pozastavit. A byl bych rád i za trest pro klub. Michal Zahuta, právní zástupce Martina Stloukala: Odmítnutí vyjádření bez porady s právním zástupcem? To, že byl někdo drzý? Nebo že se neklaní v pase a nezasalutuje, když potká činovníka svazu? To nikdo neví, je na libovůli orgánů hokejového svazu, co si do toho dosadí. A to je z mého právního pohledu špatně. Navíc je otázkou, zda je svaz vůbec oprávněn trenérům jakékoli sankce ukládat, protože trenér není členem svazu.

Proč?

„Největší pozitivum vnímám v tom, že i v dnešní době zůstal prostor pro realitu života. Existují jisté opěrné body, o které se lze opřít a nejdou jen tak zastřít, nezapadnou. V momentě, kdybychom bagatelizovali věci, kterých se v nahrávce dotýkám, mělo by to na naše životy nedozírné následky a dopady. Na celou společnost.“

Asi vám rozumím, na co narážíte, ale zkuste to rozvést.

„Základní vzkaz je v tom, že jsme na světě z důvodu plození potomstva a vychovávání děti s cílem, aby byli lepší, než jsme my. Starost o ně musí být na prvním místě, je to strašně důležité. Není větší priorita, vše ostatní musí ustoupit do pozadí. Pokud tento pohled na svět budeme ignorovat, společnost se zastaví, začne nezadržitelně vymírat. Kvalita lidské rasy bude těžce strádat.“

Máte pocit, že váš výstup v kabině proti téhle hrozbě bojuje a je v ní obsažen?

„Určitě. Vidím to hlavně na klucích, které mám před očima prakticky každý den. O změnách k lepšímu absolutně nepochybuji. Co jsem potřeboval, to se mi podařilo. Ano, je to malý vzorek lidí, v absolutních číslech nepatrný, ale potvrdilo se mi, že můj přísný postup vůči hráčům byl správný a přinesl ovoce.“

Jen připomenu, že svým svěřencům jste vyčítal zanedbaný fyzický stav po návratu z první koronavirové výluky. Mnohé zarazilo, že jste jim záměrně doporučil, ať si vás nahrají. Proč?

„Povím vám, jak to celé začalo. Úplně na počátku jsem svou osobu představoval rodičům hráčů. Řekl jsem jim, co jsem zač, jak to bude probíhat a které hodnoty budu na kluky přenášet, tím pádem i na rodiče. Těm povídám: Pokud s tím máte problém, povězte mi to rovnou. Pokud nenajdeme společnou řeč, klidně běžte za majitelem klubu, ať mě vyhodí. Ale nerad bych uvízl v zajetí kompromisů, které strašně nerad dělám. Považuji je za zlo, nikam nevedoucí řešení.“

Jaká byla reakce rodičů?

„Neozval se nikdo, a tak jsme se dostali i k technickým záležitostem jako je i posouvání tréninků, aby vše stíhali i kluci, co do Brna dojíždějí. Pokud to šlo, vyšli jsme všem vstříc.“

Tak proč se plán zbortil a vy jste si na dorostence musel došlápnout?

„Z mého osobního subjektivního pohledu došlo k těžké anarchii. Proto jsem si kluky svolal, řekl jsem jim, ať si to celé nahrají a doma pustí rodičům, ať se to může konfrontovat s tím, na čem jsme se na samém začátku domluvili. A kam se to posunulo.“

Ani dnes v ostrém výstupu nenajdete nic za hranou?

„Stojím si za každým slovem, za hranou nic nebylo.“

Ani „kebaby u cikánů smradlavejch, špinavejch“?

„Takhle musíte. Kór v tom jejich věku. Potřebujete posluchače zaujmout, zatřást s nimi, použít nadsázku. Jinak je nezaujmete a jen se dívají. Tahle generace je poučovaná všude. Ve škole, doma, v televizi. Pak jdou za milovaným sportem a trenérem, který je nerozeznatelný od lidí, co je poučují deset dvanáct hodin? To je o ničem, to nefunguje. Nefunguje.“

Cítím se z toho vaši snahu připravit svěřence na současnou dobu, ta je přitom ale plná falešné hyperkorektnosti, přetvářky a servility. Upřímnost jde do háje. Aby spíš nenaráželi, pokud přistoupí na vaši cestu.

„Podívejte, pokud zůstaneme u hokeje a zmíním debatu se skauty NHL, pořád bude probíhat o tom, že hledají rozdílové hráče. Ale pozor, rozdílový hráč neznamená jen to, že umí lépe s pukem než druzí. Jde také o osobnost hráče. A to zejména! V dnešním hokeji je nejhledanějším artiklem tažný pes. Ten vlčák, šéf smečky, který velí kabině. Talentovaných hráčů je habaděj, jenže je čím dál méně ryzích lídrů. Společnost je zabíjí, specifická identita člověka jde těžce do kopru. Řekněte mi honem rychle jedno jméno v českém hokeji nebo fotbale, o němž můžete upřímně prohlásit, že je nefalšovaným vůdcem. Mě žádné nenapadá. Podívejte se na fotbalovou Spartu, jak dlouho, kolik let takového borce nemá. Pátrají, netrefují, nenachází. Křetínský (majitel klubu) toho člověka hledá, nevzdává to, zkouší to dál, nerezignuje. Všichni kolem se ale posmívají. A je jedno, jestli se bavíme o velké Spartě nebo Technice Brno. Nikde nikdo není. Žádný tažný pes na obzoru.“

Jen násilně či uměle jmenovaný?

„Tak. Nic přirozeného. Glorifikovat někoho na sílu jen proto, že žádný jiný tažný pes není k mání, a stavět mu tam uměle piedestal, je špatně.“

V kabině jste některým hráčům nakázal „žrát tvaroh“, zakázal brambory a podobně. Svaz si následně vyžádal analýzu odbornice na sportovní medicínu Marii Skalskou, která vaše pokyny rozmetala. Jak tedy vyhlíží jídelníček v Technice?

„Dělají to, co