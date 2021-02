Straka a Špaček: O snižování platů, Pešánovi i tajemství zlaté jízdy

Jejich dresy visí pod stropem plzeňské arény, fanoušci na ně nedají dopustit. Straka po návratu z NHL klub dlouho vedl jako kapitán, hned k tomu přidal i roli šéfa a majitele. Jeho dlouholetý parťák se významně podílí na výchově beků, působí jako asistent u áčka a manažer mládeže. „V dnešní době, kdy všechno kromě dospělých stojí, je to hrůza. Může to mít katastrofální důsledky nejen pro Plzeň,“ shodují se ve Strakově kanceláři. Přitom škodovka se dlouhodobě pyšní výchovou talentů.

Ač neradi pózují, překonali se a několik minut vydrželi. Jenom na branku už nevyskočili, jak znělo poslední přání fotoreportéra. „Ne ne, už takhle jsme za šašky!“ s úsměvem se loučil Straka a upaloval na další jednání.

Život se ne a ne pořádně rozjet, máte na to ještě nervy?

STRAKA: „Je to složitý, celkově naprd, ale jsme v tom všichni. Nějak se to vyvíjí, zezačátku jsme nechtěli extraligu hrát vůbec.“

S omezeným počtem fanoušků by ekonomická ztráta byla ještě větší.

STRAKA: „Jasně. Nejhorší je, že v tom byl hrozný chaos. Nejdřív lidi nepovolili, pak něco jo, pak zase ne. Jsme rádi, že teď vůbec můžeme hrát, i když čekáme na kompenzace, které nás z toho nejhoršího můžou dostat.“

ŠPAČEK: „Je to boj, sezona je taková divná, co si budeme povídat.“

STRAKA: „Ale zase musím říct, že co se jezdím dívat na hokeje, tempo mají. Klobouk dolů, že se kluci takhle vydají i za současné situace. Podle mě jsou to slušný mače.“

Musíte na hráče speciálně tlačit, aby do toho dali všechno?

ŠPAČEK: „Pořád je to jejich práce, měli by si toho vážit, že vůbec mohou hrát. Bylo to každopádně dost složitý. Muselo se sáhnout ke škrtům, kluci o něco přišli, v kabině to nebylo dobrý. Taková ponurá atmosféra. Nakonec je dobře, že se aspoň dá hrát. Okolnosti jsou mrzutý, bez lidí, samé testování, ale už jsme si nějak zvykli. Myslím si, bohužel, že v tomhle módu se celá sezona dohraje.“

STRAKA: „Možná zmíním jednu pozitivní věc. Když jezdím po zimácích, je zajímavý poslouchat, jak kluci mezi sebou komunikují, co v zápalu boje říkají trenéři. Třeba když u nás hrál Hradec, co na kluky křičel Růža (Vladimír Růžička), to bylo dobrý. (smích) Někdy je to velká sranda. Dozvíš se, kdo mluví, kdo ne. I tohle má svoje kouzlo. Když je plnej barák, člověk nic neslyší.“

ŠPAČEK: „Pořád si kluci hrajou o kariéru, o jméno, o smlouvy na další roky. Jsou to profíci, s těmi podmínkami se musejí vyrovnat.“

MARTIN STRAKA Věk: 48 let (3. 9. 1972 v Plzni)



Profese: někdejší útočník, asistent u reprezentace



Kariéra: Plzeň (199092, 1994/95, 2004/05, 2008-14), Pittsburgh (1992-94, 1998-04), Ottawa (1995-96), NY Islanders (1995/96), Florida (1996-97), Los Angeles (2003/04), NY Rangers (2005-08)



Trenérská kariéra: Plzeň (2016-18)



Bilance v NHL: 954 zápasů, 717 bodů (257+460), v play off 106 zápasů, 70 bodů (26+44)



Největší úspěchy: olympijský vítěz (1998), mistr světa (2005), mistr extraligy s Plzní (2013), bronz na ZOH (2006), nejlepší hráč extraligy (2008/09) Bilance v reprezentaci: 75 zápasů, 26 gólů

Snižování platů byla i u vás v klubu hodně citlivá věc, že?

STRAKA: „Tohle je vždycky těžký. Hodně těžký. Klukům se nedivím, taky jsem to hrál. Jenže oni musejí pochopit nás, protože i pro majitele je to hrozný období. Vidíme do účetnictví, počítáme každou korunu, chceme nějak přežít… Oni mají podepsaný smlouvy, takže se jim z toho moc nechce ustupovat. Chápu je. Nějaké komplikace kolem toho byly, to nezastírám.“

Kapitáni všech týmů mezi sebou hojně diskutovali, někteří říkali, že hrát ani nechtějí.

STRAKA: „Určitě spolu nějakou komunikaci vedli, to je jasný. Říkali si, jak to v jakém klubu chodí. Nedivím se jim. Chvíli kolem toho byly dohady, ale nakonec jsem rád, že jsme se dohodli. Tedy když budu mluvit za Plzeň. Ale nebylo to snadný.“

ŠPAČEK: „Vnímám to ještě z doby, kdy jsme hráli v NHL. Když přišlo escrow, automaticky nám vzali peníze, nemohli jsme s tím nic dělat. Někdy víc, někdy míň, pak nám něco vraceli. I tohle je součást byznysu. V zámoří to pochopitelně funguje trochu jinak, ale vždycky je napětí, když klukům saháš na peníze. Lehce se bojovalo. Ale pak všichni pochopili, že je lepší hrát s tím, že pak se jim něco může přidat, než nedělat nic.“

Co jsem zaslechl, byly kolem toho i vypjaté hádky. Je to tak?

STRAKA: „Ne, to zase ne. Nemělo smysl nějak křičet. Jak už jsem říkal, není příjemný, když někomu snižuješ plat. Špágr mluvil o NHL, tam je to normální, i když se bavíme o jiných financích. Kapitál je někde jinde. Když někomu potom, co lize klesne zisk, vezmou ze dvou milionů dolarů třeba dvě stě tisíc, tak to ten dotyčnej nějak přežije. U nás v extralize padají jiný částky. Nechci tady házet konkrétní sumy, ale pokud má kluk průměrný plat a je zvyklý platit leasingy, úvěry, někdy se může dostat do vážných problémů, to je pravda. Pořád to ale nejde srovnávat s normálními lidmi, protože na jejich poměry jsou nadstandardně placení. To si musejí uvědomovat. Lidi u pokladen mají o dost míň. Na druhou stranu, oni to můžou dělat celý život. Ten kluk hraje deset, dvanáct let. Je to těžký. Museli jsme najít nějaký kompromis.“

ŠPAČEK: „Taky je o tom, aby se kluci naučili pracovat s výdělkem, který mají. Musí myslet i na budoucnost.“

STRAKA: „Přesně tak. Nesmějí chodit úplně na hranu. Tahle situace je paradoxně může naučit lépe s penězi hospodařit. Protože v hokeji nikdy nevíte, co přijde.“