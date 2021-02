V Jihlavě vyroste moderní gigant! Na střeše bude ovál, hala má stát miliardu

Před sebou má v kanceláři album fotek, půdorysů, základních dat. Jihlavský šéf Bedřich Ščerban je pyšný na to, jaká stavba v srdci Vysočiny vyroste. A že bude primárně sloužit hokeji. Dnes je Dukla na špici Chance ligy, na postup bude tlak. Před slavnostním otevřením moderní haly však musí dvě a půl sezony válčit na skromném zimáku v Pelhřimově. Od ledna 2024 má být v novém, ve svém. V hokejovém chrámu, který má vrátit slavné značce zašlou slávu.

Jak to jde s přípravou výstavby nové haly?

„Harmonogram držíme skoro na dny. Zatím vše běží, jak má. Pracovní skupina pracuje velmi dobře. Teď čekáme na nabytí právní platnosti územního rozhodnutí. Následně budeme podávat žádost o stavební povolení. To by mělo být vydané do dvacátého května. Pak se bude hledat dodavatel stavby přes klasickou veřejnou zakázku. Co se týká architektonické stránky, v současné době už se kreslí vnitřní zařízení. V prosinci by se mělo začít s demolicí stávajícího stadionu. Někdy v říjnu bychom ho na ni měli začít připravovat.“

Co to obnáší?

„Do slova a do písmene se vystěhovat. Sundat osvětlení, mantinely, sedačky, veškeré zařízení a vybavení. Musíme to někde uskladnit. Jde o celkem zánovní věci, takže je budeme nabízet po republice. Pro menší stadiony, které budou dělat rekonstrukci, to může být výborná volba za dobrou cenu. Demolice má trvat šest měsíců a doba výstavby čtyřiadvacet. Čili celkem dva roky. Bude se stavět nová aréna a vedlejší budova s kancelářemi, ubytovnou, tělocvičnou, Síní slávy, fanshopem, kuchyní pro restauraci a sky-boxy. Přinese to boom a prestiž pro celé město a kraj Vysočina. Nejen pro hokej. Máme velkou výhodu, že ležíme uprostřed republiky, u dálnice. Takové zařízení nám dosud chybělo.“

Když letos půjde Horácký stadion (dnes pod názvem CZ-LOKO ARÉNA) k zemi, budete cítit nostalgii?

„Určitě. Tento stadion zažil hodně. Vyhrálo se tu dvanáct titulů. Ale ta budova to má bohužel za sebou. Bude mi to líto, ale zase vznikne něco jedinečného. Těším se na to. Smlouva s CZ-LOKO je dlouhodobá, takže by měl tento název zůstat i pro novou arénu.“

Covid vám plány nezkomplikoval?

„Vůbec ne. Já a hodně dalších lidí kolem mě zastáváme názor, že pokud se chceme z této krize dostat, půjde to skrz investice. Doba nahrává i tomu, že se může stavba dobře vysoutěžit, jsou lacinější peníze. Město jako hlavní investor si na to chce půjčit a patnáct let splácet. Požádá o dotaci Národní sportovní agenturu. Program by měl být v nejbližší době vypsán a počítá se s podporou