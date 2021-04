Kteří čeští hokejisté brali nejvíc: Jágr se držel i v Rusku, paradox u Eliáše

Jaromír Jágr

1990/1991 - 2010/2011

rekordní plat: 184 milionů korun

Legendární útočník kraloval nejen v získaných kanadských bodech, ale logicky i v platovém ohodnocení. A to celých 20 let! Nejvíce pobíral během angažmá u New York Rangers, kde se mezi lety 2005-2007 stal vůbec nejlépe placeným hokejistou na světě. Vysoké příjmy mu zůstaly i při působení v Omsku. V Rusku měl sice plat menší, ale zároveň nemusel platit vysoké daně a tak se udržel v čele žebříčku. Z něj byl sesazen až po návratu do NHL, když musel snížit své finanční nároky.

Martin Erat

2011/2012 - 2012/2013

rekordní plat: 116 milionů korun

První, kdo Jágra sesadil, bylo pro mnohé první překvapivé jméno. Útočník Nashvillu Martin Erat byl po dva roky jakožto klíčová postava Predators nejlépe placeným českým hokejistou. V té době pobíral parádních 116 milionů korun, ale jeho gólová produkce klesala.

Milan Michálek

2013/2014

rekordní plat: 120 milionů korun

Tím byl jeden z klíčových útočníků Ottawy Milan Michálek, když si během ročníku 2013/14 vydělal 120 milionů korun. Zdálo se však, že mu velký kontrakt uškodil a jeho produkce šla postupně dolů. Ve zmiňované sezoně se propadl až do třetího útoku Senators a nakonec patřil k nejhorším hráčům celé soutěže v „hodnocení pravdy“ s -22 body.

Patrik Eliáš

2014/2015

plat: 121 milionů korun

Jméno legendárního útočníka New Jersey, jehož dres č. 26 má místo u stropu haly Devils, asi tolik nepřekvapí. Nejlépe placeným hráčem byl však pouze jednu sezonu. Paradoxní je, že v letech 2006-2008, kdy však kraloval Jaromír Jágr, bral ještě o desítky milionů víc než v sezoně 2014/15.

Jakub Voráček

2016/2017 - 2019/2020

rekordní plat: 206 milionů korun

Voráček zažil nejvydařenější období v sezoně 2015/16. V 82 zápasech NHL zaznamenal 81 kanadských bodů, Českou republiku reprezentoval s kapitánským "C" na prsou a stal se nejlepším českým hokejistou. Philadelphia ho ocenila rekordním kontraktem, který z něj neudělal nejen nejlépe placeného hokejistu, ale vůbec nejlépe ohodnoceného českého sportovce.

David Krejčí

2015/2016 a 2020/2021

rekordní plat: 153 milionů korun

A na závěr nejlépe placený český hokejista aktuální sezony David Krejčí, jemuž však pohádkový kontrakt končí. Na nejvyšších příčkách nejlépe placených Čechů se ve 34 letech s novou smlouvou už nejspíš neudrží. V Bruins je ovšem jiný hráč, který by ho teoreticky mohl vystřídat. Podle výkonů má k nejlépe placenému českému hráči v NHL slušně nakročeno David Pastrňák.